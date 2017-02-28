加拿大安大略省有可能大动劳工法，引各界关注

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在加拿大安大略省，省政府正在考虑修订省劳工法 （Employment Standards Act and the Labour Relations Act ），这将是自20世纪90年代以来安省劳工法的最大规模改革。

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2015年，安大略省长韦恩（Kathleen Wynne）决定对该省的劳动和就业法进行复审 （ Changing Workplaces Review ），以帮助那些没有稳定工作的就业者，以及属于弱势群体的雇员。

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安省政府任命了一些特别顾问，针对安省劳工法的修订提出建议，这些顾问现在已经工作了将近两年，他们在去年夏天发布了一份中期报告，列出了200多个提案，并将在今后数天内向安大略省劳工部长凯文·弗林（Kevin Flynn ）提交最后报告。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Ontario Labour Minister Kevin Flynn © The Canadian Press/Frank Gunn

加拿大广播公司的 Mike Crawley 报道说，顾问们的建议，可能将涉及多个方面，包括带薪病假、每年带薪年假的长短、工时与加班、最低工资、工人组建工会的权利等等。

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商界质疑

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目前，安省的商界企业对劳工法可能发生的变动极为关注。

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安大略省商会副总裁卡尔·巴尔多夫（Karl Baldauf）说，我们正在提出质疑，是否有必要进行如此广泛的改革？

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该商会有 60,000名雇主会员，这些雇主在全省总共雇用大约 200万人。

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巴尔多夫在接受加拿大广播公司CBC的采访时说，我们需要保证，这些新的繁琐的规定，不会导致企业不愿意招人了，或者不愿意扩大公司。

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巴尔多夫在星期一与安省劳工部长弗林进行了会晤，他敦促政府，如果没有掌握关于成本和效益的确凿证据，就不要做出变动。

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工人赞同

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对于省政府修订劳工法，雇员们纷纷赞成。

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安大略省劳工联合会的总裁克里斯·巴克利（Chris Buckley）还表示，希望政府能采取认真的措施，帮助所有的雇员，不管他们是不是属于某个工会。

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巴克利在接受CBC采访时说，对于那些替班的员工来说，你坐在那里整天等电话响，不能提前安排自己的生活，而且，还有人没有带薪的病假，这样的情况都是不对的。

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安大略省现行的“就业标准法”（ Employment Standards Act）并不要求雇主必须保证雇员有带薪病假。

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加拿大广播公司报道说，安大略省政府的特别顾问们，正在考虑以下的方案：

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带薪病假、带薪年假、加班、最低工资

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强制雇主实行带薪病假；

带薪年假从目前的每年最少2周增到3周；

每周工作时间从目前的44小时降低到40小时，40小时以后算加班；

废除对18岁以下学生和酒水服务员实行的低于其他工种的最低时薪；

兼职人员与全职人员同工同酬。

临时工和合同工

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雇主必须提前公布员工的工作时间表；

若工作安排突然变动，雇主需要补偿员工；

限制雇主从临时工中介机构雇佣人手的比例。

工会

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在罢工期间禁止或限制雇主雇用替代工；

让在特许经营权企业工作的雇员更容易成立工会；

允许私人家庭雇用的家政工作人员成立工会。

（RCI with Mike Crawley/ CBC）

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