加拿大政界人士呼吁政府采取行动，阻止从美国徒步越境的非法移民

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在加拿大与美国的边界上，继续有非法移民从美国进入加拿大。

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星期一，在魁北克与美国纽约州的边界上，皇家骑警巡逻时在赫明福德（Hemmingford）小镇附近，逮捕了一对带着婴儿非法越境的夫妇，他们推着婴儿车经小路进入加拿大，称自己是叙利亚难民。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 非法越境者带着孩子正从小路上跨越边境 © PC / Paul Chiasson

尽管加拿大移民部长艾哈马德·胡赛因（Ahmed Hussen）星期天表示， 他不认为加拿大边境出现了难民潮，但加拿大已有其它政界人士呼吁采取行动。

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曼尼托巴省总理布莱恩·帕里斯特（Brian Pallister）表达了他对此问题的担忧。他说，自从两星期前有20多名非法移民穿越雪地农田， 从美国进入加拿大以来， 这个周末尽管气温在夜间降到零下14度， 可仍有十几名非法移民穿过田野。他担心， 随着天气转暖， 会有更多的非法移民穿越边境线进入加拿大。

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在刚过去的这个周末，皇家骑警在不列颠·哥伦比亚省素里地区，逮捕了一男一女两名非法越境者，将他们转交给了移民局。经初步了解二人是来自土耳其。

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前保守党政府移民部长杰森·肯尼（Jason Kenny）认为，美国的难民接受系统也是独立公平的， 加拿大接收这些来自美国的非法越境者会形成一个漏洞，等于鼓励更多在美国的非法移民冒险越境。他说：“我们想要的是通过合法手续和安全途径来加拿大的移民， 而不是通过不安全的方式来的非法移民”。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 皇家骑警叫来出租车，将非法越境者送交移民局 © PC / Paul Chiasson

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