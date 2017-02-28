蒙特利尔市政府：过马路发短信应该被罚

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行人过马路时旁若无人，低着头发短信，相信不少人见过这种情况，现在，蒙特利尔市政府终于忍无可忍，要求省政府推出新法规，把行人过路口时发短信规定为非法行为。

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在星期一由魁北克省汽车保险委员会举办的公路安全公共咨询会上，蒙特利尔市长Denis Coderre的一位代表建议，应授予警察对此类行人罚款的权力

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蒙特利尔其实并不是第一个提出这一倡议的城市。

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去年多伦多市曾经向安大略省政府提出了类似要求，但遭拒绝。

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温哥华市议会也有市议员提出，应禁止人们在人行横道上或过马路时用手机。

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蒙特利尔大学商学院HEC去年进行的一项研究发现，在走路发短信的人中，30% 由于精力不集中而对遇到的情况做出了错误判断。

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目前魁北克省正在全省范围内针对道路安全问题举行公共咨询，行内团体、公司企业、政界人士、老百姓都可以就有关问题提出建议。

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（RCI with CBC）

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