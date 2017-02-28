里贾纳一间枪支当铺被盗， 丢失12支长枪，警方高度关注

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在刚过去的这个星期天， 萨斯克彻温省里贾纳市的一家当铺被盗，12支枪被盗，还都是长枪。盗贼在警察赶到之前跑掉了。

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警方对此次盗窃事件很关注，担心有人会使用这些枪械，对社区造成潜在危胁。里贾纳警署副署长迪恩·雷（Dean Rae）说：“我们知道这段时间有不少枪支盗窃案，这次是最大的一个案例。卖枪的商店一下丢了这么多枪，他们要用这些枪干什么？这是最令人担心的”。

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雷警官介绍说，自去年以来，里贾纳持枪犯罪的案件有所上升，包括持枪盗窃和抢劫案。这也是为什么市政府发起一个为期两周的活动，任何人在这两周内上缴非法枪支，都可以免于追究。结果总共收缴了157支枪， 两个星期前销毁了其中的大部分，只留下了5支有保留价值的特殊枪支。其中三只有历史意义的的枪被转送给了皇家骑警博物馆， 一只堪称古董的枪交给了萨斯克彻温省博物馆。 还有一只枪警方认为与一起破门盗窃案有关， 需要保留一段时间作为起诉罪犯的证据。

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里贾纳警方要求任何知道与这次当铺枪支被盗案相关线索的人提供信息，可致电警察局306-777-6500或制止犯罪热线1-800-222-8477。

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