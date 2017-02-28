我们也曾是外乡人：一个蒙特利尔犹太教会堂集资担保叙利亚穆斯林家庭

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一个由私人团体担保的叙利亚穆斯林四口之家星期一（2月27日）到达魁北克省蒙特利尔市。担保他们的是该市的一所犹太人会堂。过去两年来，该会堂在教徒社区中筹集了5万加元，用作担保叙利亚难民的费用。

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犹太人和穆斯林是世仇。过去半个多世纪以来全球最惨烈、持续时间最久的族裔冲突，莫过于以色列和中东穆斯林国家。但是主持此事的沙洛姆会堂的拉比丽萨.格鲁什克（Lisa Grushecow）表示：“我们的宗教传统教导我们帮助外乡人。我们必须记得，我们自己在埃及的时候也曾是外乡人。”她指的是古代犹太人曾经客居埃及的历史。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 沙洛姆会堂的女阿比丽萨.格鲁什克。 © www.templemontreal.ca

沙洛姆会堂所在的犹太人社区除了负担新来的四口之家第一年的生活外，还将帮助他们添置冬衣，找房子，找学校。格鲁什克自己的孩子和这家的孩子年龄相近。她说，希望他们能做朋友。

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加拿大政府的叙利亚难民私人担保项目因名额已满，已在上个月结束。现在到来的叙利亚家庭都是在此之前登记的。以私人担保的形式接纳难民的形式在加拿大始于上个世纪七十年代末接纳越南船民的时期。

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有六万多越南船民被加拿大接收，政府和民间合力分担了相关费用。1986年，联合国将南森难民奖颁发给“加拿大人民”。这是该奖唯一一次颁发给一个国家的全体国民。

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（RCI avec Radio-Canada）

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