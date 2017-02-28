外交政策专家：加拿大不能总跟着美国，现在是走自己的路的时候了

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特朗普上台后发布的一系列政令引起世界各国的密切关注。作为和美国休戚相关的紧邻和盟友，每天看着这位新总统发推文、上头条的加拿大人尤其忐忑不安。但是加拿大外交政策专家欧文.斯图丁（Irwin Studin）提出，这是一个契机，加拿大是走自己的路的时候了。

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斯图丁是多伦多大学公共政策管理学院的研究员，外交智库“21世纪问题研究所”的负责人和加拿大外交杂志《全球简报》的总编。他不久前接受了CBC主持人Jim Brown的采访。

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斯图丁：加拿大过去半个世纪都跟在美国后面亦步亦趋

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他说，过去几十年来，加拿大一直跟美国站在一边，甚至在价值观和文化层面上也有意识或无意识地向美国看齐，尤其是在“9.11”恐怖袭击之后，这种认同感日益增强。不信你走进一家书店看看，我们说是说美国作家的书和加拿大作家的书的比例是10比1，但实际上是50比1。打开电视结果也是一样的。

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斯图丁认为，2003年加拿大拒绝参加美国领导的伊拉克战争只是很少的几次例外之一。过去几十年的绝大部分时间里，我们都在接受美国式的政治论述和对事物的定义。他说，美国人是下定义的专家。在外交政策研究上也是如此，他们下定义，我们几乎是想也不想就跟着用。

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他说，加拿大和美国确实属于同一种文明，同一个世界。但是另一方面，加拿大联邦就是作为一个在宪法层面的对美国的否定而创立的。加拿大到今年7月1日就建国150周年了。我们有没有想过，今后150年的路我们要怎样走，才能作为一个独立的国家继续存在？

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美国患病有一段时间了，特朗普上台只是一个比较显眼的症状

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主持人提醒说，从温蒂汉堡到北美空防司令部和北美自由贸易协定，跟着美国也是有好处的啊。斯图丁也同意，并且表示自己也很喜欢美国文化。确实在很多时候，从美国来的比加拿大的更好更先进。但是在过去十五年中，美国也因判断失误捅了不少娄子。除了入侵伊拉克那一次以外，加拿大基本上全都身在其中。

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斯图丁说，在有些事情上，加美利益一致。但并不是所有的事。例如加拿大的边境构成。我们不和墨西哥及拉美国家为邻，这些国家带来的问题对我们没有直接影响。但是北冰洋的融化让我们跟俄国在国境上面对面，我们将会比美国人更直接地感到俄国人的存在和领土要求。另外，我们跟中国等亚洲国家在地理上更接近 ，在感情上和价值观上，我们比美国更认同欧洲。

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加拿大要为自己着想

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南有美国，北有俄国。斯图丁说，如果加拿大不为自己打算的话，将来会被几个强国挤压生存空间。加拿大人通常认为，有美国在加拿大就不会腹背受敌。但是斯图丁认为，在某些危机时刻不见得能依靠美国的保护。

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如何为自己打算？他说，从眼前来说，现在是一个吸引美国人才的机会。过去70年美国一直在有意无意的挖角，加拿大一直有人才南流的问题。但是现在我们应该抓住机会吸引美国各行各业的人才。这是一种战略积累。

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他说，尽管美国今后仍然是加拿大外交政策的重点，但是加俄关系，加中关系，加拿大和欧盟的关系，都对加拿大的国家利益至关重要。

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（RCI with CBC）

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