守门的不会跳街舞就不是好球员：加拿大8岁冰球守门员即兴起舞爆红网络

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安大略省布兰普敦市的诺阿.扬今年只有8岁，但在冰球场上已经是有三年球龄的“老”守门员了。上星期六，他在一场比赛的间隙随着广播里的音乐即兴跳了一段街舞，被人拍下视频后传到Facebook，在二十四小时之内有超过一百万人观看。小诺阿还没明白是怎么回事就成了网红。

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（Credit：ViralNation/Your Everyday Canadian）

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其实对妈妈和队友来说，诺阿爱跳舞并不是新闻。他从去年报了一个舞蹈班，开始学跳街舞。他母亲佩吉.罗斯威尔笑着说，他一刻也闲不住。比赛的时候他如果是坐在板凳上，一定是扭来扭去跳个不停，大家都习惯了。因此这段视频引来那么多人看她有点意外。

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至于诺阿本人，引起别人关注他当然很高兴，不过，罗斯威尔说，他似乎没有意识到一百多万人在网上围观他跳舞是个什么概念。

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（RCI with CBC）

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