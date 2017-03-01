抗议者在大厦门前贴了很多写了字的纸条， 引人驻足
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温哥华特朗普大厦揭幕，引民众集会抗议

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 1 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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温哥华的特朗普大厦国际酒店星期二举行了落成开幕典礼。这座大厦由已故加拿大著名设计师亚瑟·伊瑞克森（Arthur Erickson）设计，高69层，成顺时针旋转造型，是目前温哥华天际线下最高的建筑。

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© PC/Jonathan Hayward

这座大厦并不属于特朗普家族所有，而只是得到授权使用特朗普的名牌。开发者是TA全球有限公司。大厦投资3.6亿美元，由酒店和公寓组成，147间豪华客房及套间都是落地玻璃窗，可以尽览周围美景。

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美国现任总统特朗普的两个儿子，三个女儿参加了大厦的开幕仪式， 并一起参加了剪彩。

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开幕仪式也引来了数百名抗议者。 他们聚集在大楼外， 举着写有反对和讽刺特朗普的标语牌，并呼喊口号。

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© CBC/Rafferty Baker

温哥华市议员（Kerry Jang）担心， 这座大厦可能会成为今后温哥华各种抗议活动的中心，这是很不幸的事。本来这样一座漂亮的建筑应该成为举办庆祝活动的场所， 就因为错误地用了特朗普的名字。他说他曾多次建议开发商改用其他名字， 但没有成功。

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但温哥华旅游局更看重的是酒店给城市带来的好处。旅游局副总裁史蒂文·皮尔斯（Steven Pearce）说， 温哥华需要这样一座高级酒店。夏季温哥华的酒店入住率很高， 甚至达到94%。而像这样的酒店要提供优质服务， 就会雇佣更多的员工， 这也就会在温哥华创造更多的就业机会。

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抗议民众用谐音把特朗普的名字写成”垃圾”, 是个刻薄者 © PC/DARRYL DYCK

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