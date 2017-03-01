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机器人取代人类：数百万加拿大人10 年内工作不保

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 1 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Tory Shoreman 是多伦多的一位32岁妇女，2010年她进入一家大银行工作，从事抵押贷款业务，当时她认为自己的职位很安全，随着时间，肯定在银行里会有不断攀升的机会。

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然而，没有想到的是，在接下来的7年里，她眼睁睁地看着这个行业的自动化大步迈进，智能软件 几乎“接管”了抵押贷款业务中的每一个层面。

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她告诉加拿大广播公司的 Angela Hennessy，我亲眼目睹了我的部门有40% 的人被裁掉，银行给出的理由是自动化，这些人都是上了多少年学、经过了多少年的培训才成为贷款专家的，职位被裁让很多人震惊。

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Tory Shoreman © CBC News

数百万加拿大人10年内工作不保

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人们开始意识到，人工智能的崛起远远超过了预想的速度，其影响已经远不止在蓝领工作领域，白领行业也在受到冲击。

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Sunil Johal  是多伦多大学的智库 Mowat 中心的政策主任，他说，由于人工智能和机器人技术的快速发展，机器可以从事越来越复杂的工作，预计在今后10年内，数百万加拿大人（可能在 150 万到 750 万人之间， 其中不乏高技能雇员）将面临职位不保的命运。

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Public policy expert Sunil Johal © CBC News

他说，从这点来讲，没有任何人可以认为自己的工作是“安全”的，你跟不上变化，就可能被淘汰。

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他说，游戏规则正在改变，在医学、法律、投资银行等领域，我们开始看到计算机的思考能力与人类等同甚至更棒，这是以前从未见过的。

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机器人做 Pizza

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Alex Garden 是一位加拿大人，在美国硅谷工作，现在他在硅谷拥有一个Pizza 店。

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与众不同的是，他的这个比萨饼店高度自动化，机器人和真人一起 工作。

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他解释了机器人准备比萨饼，然后把比萨饼送进烤箱的过程，他说，5 年之内，这个 Pizza 店全部操作都会自动化。

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Alex Garden 说，如果你打电话来下订单，接电话的将是人工智能接话员，我们可以用一架无人飞行器，或者一辆自驾汽车把比萨饼送到你的家门口。几年前这还是科幻电影中的情节，现在在硅谷正在发生。

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高盛股票交易员从600人减到2

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高薪酬、高复杂度的工作也将被自动化所取代。

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加拿大广播公司报道说，看看高盛 （ Goldman Sachs）发生的情况， 2000年，这个投资银行有600名现金股票交易员，这是一个高技能、高收入的工作，今天，高盛只剩下2名交易员了，由200个电脑工程师在后面支持协助。

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机器的崛起导致了现金股票交易工作的消失，在股票交易员之后，下一个“受害者”大概就是外汇交易员了。

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自动化给工作带来的风险机率

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律师行业也不保险

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与高科技进行对抗，完全没用，一些加拿大人决定自己争取主动。

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Benjamin Alarie是高科技起步公司Blue J Legal的CEO，这个公司正在开发的司法软件将会取代一些律师的工作。

他说，过去，律师为准备案子需要查阅大量的法律资料，花很多的时间来消化处理。

新开发的软件，将要求用户回答详细的问题，然后根据这些信息，扫描大量的相关案例裁决，从而确定此案可能的结果和可选的解决方案。

以前需要律师们花上数天来做的工作，电脑软件瞬间就可以完成。

前面提到的曾供职大银行的 Tory Shoreman 也选择了自己争取主动的途径。

去年12月，她辞去了银行工作，参加了一个3个月的强化培训班，学习编码，目的是进入软件开发行业工作。

收听

（RCI with Angela Hennessy/CBC）

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