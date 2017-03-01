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有消息说安大略省计划降低电费价格四分之一

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 1 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加通社报道说，安大略省执政的自由党总理凯瑟琳·韦恩（Catherine Wynne）正在计划大幅调低电费，今年就可能降低25％。

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《多伦多星报》也就此作出报道，说省政府会在星期三的内阁会议上批准这一计划，并很有可能最早在星期四公布于众。

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安省能源部长Glenn Thibeault， 他身后是省总理Wynne © PC/Thomas Duncan

消息人士说，自由党打算削减不断飙升的电费，主要是依靠在与电厂签订的长期合同中，逐渐消除政府的融资成本。省能源部长格伦·蒂博（Glenn Thibeault）说，“我们不得不承认，在改进供电系统，取消燃煤发电，完善供电网络等方面，需要大量投资。我们将很快走出这一阶段”。

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削减的电费中包括取消在电费上所收取的8％的省消费税。省政府也曾提出让联邦政府取消在电费账单上征收的5%消费税，没有成功。这使省政府不得不寻求其它方法。

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省能源部长说，政府通过延长与核电站、天然气和太阳能电站的合同，减少每年的摊销费用可达15亿加元。此外电费调低后，也会取消以前给低收入住户每月65元的电费补贴。

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安大略省电费太贵一直受到省民的抱怨。省议会反对党新民主党的领袖安德里亚·霍瓦司（Andrea Horwath）不久前曾声言，如果该党执政，将把电费下调17%到30%，并为私营电厂规定利润上限，还要把私营化的供电设施买回来，因为私有化并没有收到降低电费的效果。

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