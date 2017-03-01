安省女孩因男友是黑人被人闯入卧室涂写侮辱性标语

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两个星期前在安省小城科尔本港，一对16岁的小情侣原本平静的生活被打破了。有人闯进了女孩鲁比的家，在她的卧室墙上涂了“N—ga Lover”（黑鬼的情人）两个大字。她的男友杰登是黑人。杰登的母亲汉尼根说，我不知道干这事的人是怎么想的。但是他们改变了我们的家庭，把一个原来开心随和的孩子变得焦虑害怕，不愿意离开家。他的改变之大，简直让汉尼根觉得失去了儿子。

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因为接受CBC采访的是汉尼根，因此她谈的比较多的是自己的儿子。但是她也说，受到更大冲击的是鲁比。因为那些人闯进的是她的私密空间，她受到的侵犯更直接。好在此事没有影响到两个年轻人之间的感情。他们白天在一个学校上学，每天晚上都要通电话，杰登尽量陪伴她、安慰她。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 杰登和母亲。 © Lisa Xing/CBC

当地警方把此事作为仇恨罪立案，但是没有逮捕任何嫌疑人。

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汉尼根自己是白人，杰登实际上是黑白混血。她说，杰登对种族歧视并不陌生。他第一次被人叫“黑鬼”时才八岁。他的冰球打得很好，经常要参加比赛。在本地还好，到外地去比赛，免不了被对方的球员或家长用这类词汇招呼。

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但是这一次不同，他心爱的女孩因他的肤色受害。得知此事时，他正在和母亲开车去多伦多的路上。鲁比在电话里崩溃大哭。在母亲眼里，从那一刻起，儿子一下子就变了一个人，不再是那个整天乐呵呵的男孩了。汉尼根非常难过，不知道如何安慰他、保护他。她说，这件事对他的伤害比被人揍一顿的伤害大得多，而且会持续终生。

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给学校生活造成阴影

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科尔本港位于安省南部五大湖区的伊利湖畔，人口不到两万。鲁比和杰登都是当地一所天主教私立高中的十年级学生。两人从半年前开始交往。鲁比说，这件事改变了她的学校生活。和同学在一起，她会忍不住猜想对方的友善是不是真心的，猜想“会是他们干的吗”？

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鲁比的父母已经离异。她和妹妹跟着母亲生活，但是姐妹俩在父亲的家里也有一个卧室。被闯入破坏的是父亲家这边。

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鲁比的父亲本纳接受了《国民邮报》的采访。他说，事情发生在2月15日早上。他和女友出门上班以后，歹徒打破了后门闯进来。他们大肆破坏，在墙上乱涂乱画，损毁家具，在照片上喷漆，把他收集的几盏油灯里的油泼得到处都是，彻底毁掉了地毯，在皮沙发上留下污迹，还偷走了他的数码相机和他收藏的酒。

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他们造成的财物损失大约有25000加元。但是本纳说，和女儿卧室墙上的那两个黑字相比，这些都不算什么。收集指纹和物证的警察先发现了它们，唤他去看。他被深深刺痛，说不出话来，只能坐在女儿床上流泪。

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心痛过后是愤怒。他说，我们不能容忍这样的事发生在无辜的孩子们身上。杰登待他的女儿如珍宝，因此他也要护卫杰登，如同护卫自己的孩子一样。

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汉尼根说，科尔本港是个小地方，黑人很少。孩子们必须坚强，抱团，昂着头做人，让那些人知道“他们不能把我们变成他们想象的或希望的那样。”

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几年前一个Cheerios的广告曾经招来许多谩骂攻击：

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(RCI with CBC and National Post)

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