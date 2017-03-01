紧急疏散：蒙特利尔康考迪亚大学收到针对穆斯林学生的炸弹威胁

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星期三（3月1日）在魁北克省蒙特利尔市的康考迪亚大学，有三栋大楼的师生因炸弹威胁被疏散。此前有人给CBC等媒体发了一封电子邮件，宣称要引爆事先安放在这几栋楼里的炸弹，攻击目标是该校的穆斯林。寄信人自称是“加拿大保守派公民委员会”(C4)。

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康考迪亚大学在加东时间上午11点半左右开始疏散位于Ste-Catherine街的EV大楼和位于De Maisonneuve大道的Hall大楼。12点刚过，紧邻EV大楼的GM大楼也接到了警方的疏散命令。

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大批警察赶到现场，开始搜索和调查。到目前为止，他们还没有发现任何可疑物。三栋大楼里的今晚6点以前的课和其他活动全部被取消。

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康考迪亚大学发言人说，校方把任何一个校园群体遭到的威胁看作是对所有人的威胁，将全力保障全体师生的安全。

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麦吉尔大学的校园广播CKUT也是收到威胁信的媒体之一。自称是“C4协调人”的寄信人表示将把“斗争扩大到麦吉尔”。

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（RCI with CBC）

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