联邦保守党党领竞选第四轮辩论，大政方针愈加清晰

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星期二，加拿大联邦保守党在埃德蒙顿举行了第四次党领竞选辩论。

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虽然保守党在2015年的大选中败给自由党之后，该党有好几位领袖级人物，包括总理哈珀、他的左膀右臂麦凯和肯尼都退出了联邦政坛，但似乎并未出现党领危机。这从此次参加辩论的候选人总共有14位，就可以看出该党是后继有人。

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这些竞选者就加拿大的各种政治、经济、社会话题表达自己的政见，从中可以看到保守党治国的大政方针。虽然在税收、经济发展模式等很多问题上候选人们争论激烈，但在增加国防开支，削减碳税和遏止非法过境问题上，他们基本意见一致。

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曾经在哈珀内阁中担任劳工和妇女地位部长的凯丽·利奇（Kellie Leitch）在她的开场白中强调会坚持保守党的价值观。 她说：“我们提出的观点都是基于保守党的基本原则，我会捍卫这些原则，一天也不放松”。

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她在发言中强调了加拿大要注意筛选那些愿意接受加拿大价值观的新移民，为此应确保所有移民在进入加拿大之前要通过面试。

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曾经担任工业部长和外交部长的魁北克议员马克西姆·伯内尔（Maxime Bernier）现在是议会官方反对党负责经济发展和科技创新事务的评论员，他和来自安省的议员竞选人庄文浩（Michael Chong）都认为应该降低各种形式的税收。庄文浩说：“我想大幅度削减企业税，幅度会超过其他诸位竞选人”。

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史蒂文·布莱尼（Steven Blaney）和皮埃尔·莱米厄（Pierre Lemieux）则都利用他们开场白的机会，强调应通过扩建输油管道，让阿尔伯塔省石油更多的进入国际市场。

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辩论会上，主持人也会向竞选人提出一些政策领域的问题，候选人之间在其他问题上各持己见，但在如何回应美国总统唐纳德·特朗普一项主张上基本一致。特朗普希望北约成员国承诺：拿出国民生产总值的百分之二用于国防。而这些竞选人都认为国防预算应该达到百分之二的目标。

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来自温哥华北区的国会议员安德鲁·萨克斯顿（Andrew Saxton）还提醒大家，北约是为了应对苏联的侵略而成立的，加拿大需要这一联盟保卫北极主权，也需要这一联盟保护像乌克兰这样的盟友。

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打击犯罪政策应以关心受害者为中心

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曾经出任移民部长的克里斯·亚历山大（Chris Alexander）和另外两名竞选人提出了他们对惩治犯罪的政策看法，承诺让受害者成为刑事司法系统工作关注的中心。他们还保证防止危险和重复犯罪者被释放出监狱。

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关于犯罪问题的辩论也自然转向了经济问题，一方面政府需要经济后盾作为有效打击犯罪的工具， 另一方面经济好了社会才更安全。利奇就说，只有当经济稳定，人们都有工作，并能供养家人时，社区才会更安全。她还提到要修改法律，允许妇女在受到攻击时使用胡椒喷雾而不用担心被起诉。

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关于加美边界上非法越境问题

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保守党领袖竞选人在如何看待难民非法越境进入加拿大的问题上， 意见也基本一致。 目前这个问题最突出的是曼尼托巴省和魁北克省，有来自美国那边的非法难民穿过边界上的农田，森林和野地进入加拿大。

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利奇说，无论是难民还是非法移民，非法穿越国境的都应该拘留，然后询问他们，并把它们“送回美国”。但她同时也提到，现在这样说好像很难被认同，因为很多人带着情绪欢迎非法越境者。

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温哥华的商人彼得森也说，利奇的这种移民和边境政策很容易被公众和媒体误解为保守党是反移民的政党。

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曾在哈珀内阁中出任交通部长和自然资源部长的丽莎·雷特（Lisa Raitt）说，非法过境的问题必须尽快停止，他们在给难民制度增加额外负担的同时，也使合法移民的申请者要等待更长时间。她说：“我想加拿大人都明白这一点， 要在这方面做得更好”。

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关于碳排放税

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在这个问题上， 只有庄文浩一个人持支持立场。因此有些孤立。其它候选人都承诺废除自由党特鲁多政府制定的按碳排放量收税的政策，因为这增加了企业和家庭的支出。

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萨斯克彻温省的国会议员布拉德·特罗斯特（Brad Trost）说，他不仅支持取削碳税，而且还支持削减所有以绿色法规为基础征收的“隐藏的碳税”。

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一位另类的大款竞选人

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在上星期渥太华曼宁会议中心举行的第三轮辩论中，14名候选人被分成三人或四人一组上台，并允许中间插话和辩论。昨晚的辩论则又回到所有候选人同时上台的模式，这使另一名党领竞选者凯文·奥利里退出了辩论， 转而在附近的酒店与支持者举行“炉边讨论”，并与正式辩论同时开始。按照保守党的规定，奥利里要为缺席大会支付1万元的罚款。

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