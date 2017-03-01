安省移民提名项目的申请期限延长到14天

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安大略省政府把外国学生通过该省移民提名项目申请永久居留权的期限延长到14天。此前由于登陆者太多、网络故障等原因，许多申请人无法提交表格。而安省公民移民部的规定是只能在网上申请，因此引起诸多抱怨。

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安省今年把移民提名项目的名额增加到6000人，包括硕士生、博士生和专才快速通道三个类别。但是自上星期网站开放申请以来，4天内有11万7千人登记，超出了系统的接纳能力。现在虽然申请日期延长了，但一些申请人并不乐观。

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一位不愿透露姓名的30岁博士生在接受CBC采访时说，如果系统的问题不解决，他认为延长期限的作用不大。他说，他所有的材料都备齐了，就是无法登陆提交。

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安省移民公民部的发言人罗拉.西尔维斯说，今年的申请人是去年的10倍，现在的不少技术问题主要是因为有些人在开始申请程序后等不及，又重新一试再试造成的。目前网站比较稳定。

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（RCI with CBC）

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