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科学家在魁北克发现地球上最久远的生物化石，来自38亿年前

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 2 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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最新一期出版《自然》科学杂志发表的论文称，一个国际科学考察队在魁北克北部地区发现了地球上最古老的生命记录，可追溯至38亿年前。

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© CBC/Dominic Papineau

科学家们在魁北克北部的Nuvvuagittuq绿岩地区考察后认为，这种被称为“夹层铁质结构”的红色岩层形成于几十亿年前，是生物体在覆盖地球的水中溶解产生铁反应的结果。按照通常的说法，太阳系在大约46亿年前形成，地球表面有水也是在43亿年前。但生命是从何时开始的，现在一直没有定论。

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渥太华大学地球和环境科学系的助理教授乔纳森·奥尼尔（Jonathan O’Neill） 说，最新的研究是认为地球上的生命出现于34亿年前，最近也有科学家发现了37亿年前的生物化石。而我们这次发现的化石介于38亿至43亿年之间。

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奥尼尔说，这样的发现大大有助于科学家更好地了解早期的地球：“这真的很令人兴奋。我们现在有岩石证据握在手中，可以证明地球上出现生物的时间更早。以前的理论认为，地球在早期是一个高温岩浆世界，不能支持任何地表水或生命。最近15至20年来，新的研究勾勒出了一个非常不同的图景。地球在形成之后很快就变得类似今天的样子，我们已经得到43亿年前地球表面有水的证据”。

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水被火山活动加热，充满矿物质，然后创造出了生命，首先是微生物。研究人员希望这一发现也有助于在其他行星上寻找生命。

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伦敦大学的年轻科学家迈克尔·多德（Michael Dodd）是此论文的第一作者。他在论文中说：“这些发现表明，当火星和地球出现液态水后，地球上开始产生生命。我们也期望能在火星上找到4亿年前存在生命的证据。如果找不到，就说明地球是一个特殊的例外”。

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