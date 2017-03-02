加美难民协议不可中断， 因会导致更多美国非法移民北上

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近来，随着每天都有滞留在美国的非法移民跨越边境进入加拿大，这个问题在加拿大引发越来越多的关注。加拿大广播公司的电视专栏节目《权利与政治》也特别邀请了政界人士对此发表意见。

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接受访问的前自由党克雷蒂安政府的副总理约翰·曼利（John Manley）提到，加拿大不能中断与美国签署的“涉及第三国安全协定”。因为不履行这一协议会导致非法过境进入加拿大的寻求庇护者从几十人增加到数千人。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 3月2日， 一组埃塞俄比亚难民越境进入加拿大 © PC / Ryan Remiorz

曼利说“如果我们暂停（第三国安全协议），那就意味着在美国没有合法身份的人，都可以到加拿大的边境口岸申请难民庇护。那可就不是20人、30人从美国的明尼苏达州进入加拿大曼尼托巴省了，而是会有成千上万的人来加拿大申请难民身份”。

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曼利是在2002年，代表加拿大政府与美国签署的《明智处理边界问题宣言》，涉及它国难民的边境协定也从那时开始生效。按照这一协定，难民申请人必须在他们到达的第一个安全国度提出难民保护要求。就是说，如果难民抵达的第一个国家是美国，那就应该在美国提出难民申请，反之首先登陆加拿大的难民只能在加拿大提出难民申请。这也意味着，加拿大的边境官员将不会允许任何来自美国的它国非法移民进入加拿大，而会把他们遣返回美国。

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至于那些通过未设防的边境偷渡进入加拿大的人，如果被皇家骑警抓到，将被拘留和监管，经过一系列身份检查后交给加拿大边境服务局处理。

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在美国新总统特朗普宣布加快遣返非法移民的政策后，几个月内已有几十名寻求庇护者北上，由曼尼托巴省和魁北克省的边界非法进入加拿大。随着天气逐渐转暖，预计会呈越来越多的趋势。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 曼利（右）与美国国土安全部长（资料图片） © Canadian Press / J.P. Moczulski

曼利在接受采访时说,当时与美国签署涉及外国难民的协议， 就是因为加拿大难以承受越来越多的美国非法移民在无法得到合法身份之后，转向加拿大。他说： “今天的世界，与当年差不多，难民游来游去。加拿大每年已经承担和接收4万难民了。我们真的需要再接收更多从美国转道来的吗？虽然人们对唐纳德·特朗普的政策感到担忧， 也可以理解。但美国仍然是美国，有公平的司法和移民系统。它不是叙利亚的霍姆斯，也不是伊拉克的摩苏尔”。

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曼利之所以担心加拿大会废除与美国的第三国协议，是因为在加拿大有一种舆论，呼吁加拿大停止执行这一协议。例如议会反对党之一的新民主党就提出让自由党政府暂停执行这一协议。而不久前，加拿大还有200多名大学教授也联名呼吁政府这样做。

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多伦多大学法学教授奥黛丽·麦克林（Audrey Macklin）就是签名的教授之一。她不同意曼利的说法，她认为曼利提出的问题本身就有错误。她认为最重要的是，难民是否能得到申请的公平机会。

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而按照加拿大政府网站上的解释，“所谓安全的第三国是指那些尊重人权， 并能对要求政治避难者提供高度保护的国家”。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada © PC / DARRYL DYCK

新民主党的移民问题评论家珍妮·关（Jenny Kwan）则说，美国已不再符合这一标准。她说：“很明显，许多难民在美国不再感到安全，特朗普总统的行政命令、对无证移民的大规模清除、以及即将到来的移民令，都清楚地表明，特朗普总统下的美国不再符合第三国的定义标准。如果我们继续执行这项协议，那就意味着会看到更多的非法越境者、冒者生命危险来加拿大，因为他们没有别的选择”。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期三在卡尔加里也被媒体问到这一问题。他回答说：“我们知道加拿大民众和我自己都想要确保我们边界的完整性和移民制度的公正。因此我们对目前出现的情况高度关注， 要确保所有法律得到正确遵守和执行。加拿大人在接收难民方面已经做了大量的惊人工作，克服困难帮助难民”。

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特鲁多让加拿大人放心，政府会保持一个强大的系统来处理这一新的情况。他说，将在各级政府的层面与美国伙伴沟通，确保以适当的方式解决这一问题。

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加拿大广播公司还了解到，加拿大移民部、皇家骑警和加拿大边境服务局的官员目前正在加紧磋商应对办法，预计一两天之内就可以公布。

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