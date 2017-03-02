2月28日， 一对哥伦比亚夫妇带着孩子从纽约州越境进入加拿大
Photo Credit: PC / Ryan Remiorz

加美难民协议不可中断， 因会导致更多美国非法移民北上

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 2 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

近来，随着每天都有滞留在美国的非法移民跨越边境进入加拿大，这个问题在加拿大引发越来越多的关注。加拿大广播公司的电视专栏节目《权利与政治》也特别邀请了政界人士对此发表意见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

接受访问的前自由党克雷蒂安政府的副总理约翰·曼利（John Manley）提到，加拿大不能中断与美国签署的“涉及第三国安全协定”。因为不履行这一协议会导致非法过境进入加拿大的寻求庇护者从几十人增加到数千人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
3月2日， 一组埃塞俄比亚难民越境进入加拿大 © PC/Ryan Remiorz

曼利说“如果我们暂停（第三国安全协议），那就意味着在美国没有合法身份的人，都可以到加拿大的边境口岸申请难民庇护。那可就不是20人、30人从美国的明尼苏达州进入加拿大曼尼托巴省了，而是会有成千上万的人来加拿大申请难民身份”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼利是在2002年，代表加拿大政府与美国签署的《明智处理边界问题宣言》，涉及它国难民的边境协定也从那时开始生效。按照这一协定，难民申请人必须在他们到达的第一个安全国度提出难民保护要求。就是说，如果难民抵达的第一个国家是美国，那就应该在美国提出难民申请，反之首先登陆加拿大的难民只能在加拿大提出难民申请。这也意味着，加拿大的边境官员将不会允许任何来自美国的它国非法移民进入加拿大，而会把他们遣返回美国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于那些通过未设防的边境偷渡进入加拿大的人，如果被皇家骑警抓到，将被拘留和监管，经过一系列身份检查后交给加拿大边境服务局处理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国新总统特朗普宣布加快遣返非法移民的政策后，几个月内已有几十名寻求庇护者北上，由曼尼托巴省和魁北克省的边界非法进入加拿大。随着天气逐渐转暖，预计会呈越来越多的趋势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
曼利（右）与美国国土安全部长（资料图片） © Canadian Press/J.P. Moczulski

曼利在接受采访时说,当时与美国签署涉及外国难民的协议， 就是因为加拿大难以承受越来越多的美国非法移民在无法得到合法身份之后，转向加拿大。他说： “今天的世界，与当年差不多，难民游来游去。加拿大每年已经承担和接收4万难民了。我们真的需要再接收更多从美国转道来的吗？虽然人们对唐纳德·特朗普的政策感到担忧， 也可以理解。但美国仍然是美国，有公平的司法和移民系统。它不是叙利亚的霍姆斯，也不是伊拉克的摩苏尔”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼利之所以担心加拿大会废除与美国的第三国协议，是因为在加拿大有一种舆论，呼吁加拿大停止执行这一协议。例如议会反对党之一的新民主党就提出让自由党政府暂停执行这一协议。而不久前，加拿大还有200多名大学教授也联名呼吁政府这样做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学法学教授奥黛丽·麦克林（Audrey Macklin）就是签名的教授之一。她不同意曼利的说法，她认为曼利提出的问题本身就有错误。她认为最重要的是，难民是否能得到申请的公平机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而按照加拿大政府网站上的解释，“所谓安全的第三国是指那些尊重人权， 并能对要求政治避难者提供高度保护的国家”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© PC/DARRYL DYCK

新民主党的移民问题评论家珍妮·关（Jenny Kwan）则说，美国已不再符合这一标准。她说：“很明显，许多难民在美国不再感到安全，特朗普总统的行政命令、对无证移民的大规模清除、以及即将到来的移民令，都清楚地表明，特朗普总统下的美国不再符合第三国的定义标准。如果我们继续执行这项协议，那就意味着会看到更多的非法越境者、冒者生命危险来加拿大，因为他们没有别的选择”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期三在卡尔加里也被媒体问到这一问题。他回答说：“我们知道加拿大民众和我自己都想要确保我们边界的完整性和移民制度的公正。因此我们对目前出现的情况高度关注， 要确保所有法律得到正确遵守和执行。加拿大人在接收难民方面已经做了大量的惊人工作，克服困难帮助难民”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多让加拿大人放心，政府会保持一个强大的系统来处理这一新的情况。他说，将在各级政府的层面与美国伙伴沟通，确保以适当的方式解决这一问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司还了解到，加拿大移民部、皇家骑警和加拿大边境服务局的官员目前正在加紧磋商应对办法，预计一两天之内就可以公布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 国际政治社会移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会别跟着我！加拿大黑人学生拍下自己被沃尔玛保安尾随的视频社会、经济头发背后的现实：3/4的加拿大假发和接发原材料来自中国国际、政治、社会、移民与难民加美难民协议不可中断， 因会导致更多美国非法移民北上政治、社会加拿大康考迪亚大学炸弹威胁案：警方逮捕一男子人物、环境、科技科学家在魁北克发现地球上最久远的生物化石，来自38亿年前经济加拿大 2016年 第四季度 GDP 增 2.6%社会在圣约翰斯市政厅举办的另类展览让性工作者吐露心声政治加拿大总理特鲁多今天去BC，前往军事基地社会、移民与难民安省移民提名项目的申请期限延长到14天社会安省女孩因男友是黑人被人闯入卧室涂写侮辱性标语

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Un homme accusé en lien avec les menaces envers l'Université ConcordiaJeff Sessions se récuse de toute enquête relative à la campagne électoraleLes intouchables : l'affaire KPMG camouflée à Ottawa?Les intouchables : KPMG a caché l'argent de riches clientsLes omnipraticiens du Québec veulent réduire l'écart entre leur salaire et celui des spécialistesSainte-Marie-Saint-Jacques survitLac-Simon ferme son poste de policeLes passages à la frontière canadienne en cinq questionsL'élection de Trump n'aurait pas causé la panne du site d'Immigration CanadaLa Suède rétablit le service militaire obligatoire, avec Moscou dans le rétroviseur
Negotiation or collaboration? Brexit-minded U.K. wants both from CanadaSubway defends its chicken; a peek at secret documents: Daily newsletter for March 2Man arrested after Montreal university bomb threat targeting Muslim studentsKPMG offshore tax dodge a 'facade' designed to hide money, ex-client saysCanadian immigration website crash started hours before Trump victory, documents showTurkish president slams 'vulgar, worthless' headline, promises punishmentIf HMV lost money, why would it work for Sunrise? Record stores sound off on takeoverCriminal probes adding intrigue to fiery French election seasonLeadership race offers a chance for the NDP to be interesting againWhy pay for Ontario's hydro mistakes now when we can pay (more) for them later?: Robyn Urback