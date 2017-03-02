加拿大康考迪亚大学炸弹威胁案：警方逮捕一男子

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 2 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在加拿大蒙特利尔市，继康考迪亚大学 （Concordia University）收到针对穆斯林学生的炸弹威胁一天后，警方于星期四（3月2日）凌晨逮捕了一名47岁男子。

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凌晨行动

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加拿大广播公司报道说，星期四凌晨1:30左右，警车包围了在 Côte-des-Neiges 区位于 Darlington Avenue 和 Goyer Street 交界附近的一栋公寓楼。

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© Alain Béland/Radio-Canada

警方先是疏散了这栋楼里的大约 30名居民，把他们安置在一辆公共汽车里，然后对一个公寓进行了突然搜查，并逮捕了一名男子。

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加拿大广播公司报道说，警方对该男子的公寓搜查了接近5个小时，但没有发现可用于制造炸弹的物品，目前警方正在对该男子进行盘问，尚不清楚是否会对他提出指控。

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周三康大疏散

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星期三（3月1日），包括加拿大广播公司CBC在内的一些媒体接到了一封电子邮件，邮件说在康考迪亚大学位于市中心建筑物的不同地点安放了爆炸装置，攻击目标是穆斯林，寄信人自称是“加拿大保守公民理事会”（Council of Conservative Citizens of Canada，C4）。

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大学在上午11点半左右对3栋大楼进行了疏散，包括工程系、计算机学系和视觉艺术系所在的大楼。

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Concordia University © Elias Abboud/CBC

警方在对大楼大规模搜查后没有发现任何可疑物质。

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惊魂未定

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警方逮捕了一名男子的消息，并没有给穆斯林学生们带来安全感。

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Aouatif  Zebiri 是康考迪亚大学的学生和穆斯林学生协会的成员，她说，由于还不清楚被逮捕的人是否会被起诉，他是否与C4团体有关，因此并没有感到放心。

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在接受加拿大广播公司CBC的采访时，她说总体来讲在学校里是感到安全，但最近她不会去那些被列为袭击目标的建筑物。

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她还表示，康考迪亚大学反穆斯林的学生很少见，我们很团结，珍惜多种文化背景的环境。

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Aouatif Zebiri © Laura Marchand/CBC

大学迅速复课

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加拿大广播公司报道说，在警方说没找到爆炸物质后，康考迪亚大学的市中心大楼在周三晚6点就重新开放，并按计划进行了晚上的课程。

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大学的发言人Chris Mota告诉加拿大广播公司，大学认为尽早恢复正常显示了一种决心。

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他说，如果我们认为还有问题或者威胁，当然不会马上复课。

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另外，C4的炸弹威胁信给出了48小时的期限，威胁期持续到星期五下午，校方表示，已经增加了私人保安人员的巡逻，而且今后这几天蒙特利尔的警察也在校园内。

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但一些学生并不赞成如此快地复课，理由是学生们刚刚经历了一次惊吓，立刻回校园会不舒服。

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McGill大学

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麦吉尔大学 McGill University的校园电台CKUT 也是接到炸弹威胁信的媒体之一。

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麦吉尔大学没有进行疏散，魁北克省高等教育部长 Hélène David说，由于威胁信里没有针对麦吉尔大学，所以麦吉尔大学的保安措施仍由校方负责。

收听

（RCI with CBC）

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