加拿大总理特鲁多今天去BC，前往军事基地

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期四（3月2日）前往BC省，加拿大广播公司报道说，他将和国防部长哈吉特·萨吉（ Harjit Sajjan）一起，去位于 Esquimalt 的军事基地参观，并与军人们会面。

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星期四晚些时候，特鲁多将去维多利亚市，与市长 Lisa Helps 会晤，并与BC省长 Christy Clark 举行会谈，讨论BC省目前面临的阿片类毒品危机以及有关软木的问题。

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明天，本周五，特鲁多计划前往温哥华市，亲自考察那里毒品危机的现状。

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BC省卫生部长 Terry Lake 表示，对于工作在应对毒品危机第一线的工作者们来说，他们会很高兴看到特鲁多亲临现场，了解情况。

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（RCI with CBC）

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