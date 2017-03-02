在圣约翰斯市政厅举办的另类展览让性工作者吐露心声

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纽芬兰省省会圣约翰斯的市政厅这个星期正在举办一个特别的展览，名为“性工作者有话说：对伤害她们的法律全国有看法”。这个展览是由该省倡导性工作者权利的团体-“安全港扩展计划”发起的。

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该组织与市政府合作主办的这一展览，展示出当地六名性工作者，加拿大其它地方的六名性工作者的观点和故事。让人们了解这些性工作者的经历和背景。

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展览的主要目的是针对现行的法律，尤其是2015年生效的C-36号法案。该法案名为“保护社区和受剥削人士法案”。 虽然该法案没有将卖春定为非法，但却将付费购买性服务定为刑事犯罪，嫖客会被罚款或送进监狱。此外，刊登性服务的广告也属犯法。

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“安全港扩展计划”组织的负责人希瑟尔·贾维斯（Heather Jarvis）认为新的法律不合理，“简单点说是把性工作者当成受害者，不想惩罚他们。但她们需要客户，需要买家，法律却把买家定义为犯罪。实际结果是，你把任何一方定为犯罪，性交易都会转入地下，而这对性工作者来说， 就意味着危险”。她说：“我们真的需要倒退回去，去掉对性工作者的偏见，只把它看成是一种工作形式，一种劳动形式”。

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在市政厅的墙壁上，挂出了一些性工作者写下的文字。圣约翰斯一位简称C.L.的街头性工作者写道：“有人对我说这说那。我不想人们小瞧我，指责我，不想有警察随时跟踪我。我希望人们能够正视我，理解我所做的…我希望现在的法律有所改变，我不想我的顾客被送进监狱…”。

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贾维斯说，性工作者希望人们意识到，她们并不是“受害人”，与性剥削和人口买卖不同，性工作是许多人自己选择的行业。“从业者不仅可以赚很多钱，还能按照自己的时间表工作，掌控自己的工作环境。这就是为什么有人优先选择这一行业的原因”。

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该展览将在星期五下午6时在市政厅举行闭幕招待会。

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RCI with CBC St-Johns

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