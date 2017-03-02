头发背后的现实：3/4的加拿大假发和接发原材料来自中国

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如果希望有一头长发又等不及它慢慢长，现在许多发廊都有无痕接发的服务。对假发套的需求更是古已有之。这个市场需要大量的真头发，仅加拿大一个国家去年就进口了2300万加元的头发。它们是从哪里来的呢？等着接发和使用假发套的人很少去想这个问题。他们至多会猜道：是从中国进口的吧。

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加拿大进口的头发确实大部分来自中国。但是如果有人想了解更详细的情况，他们是找不到答案的。Radio-Canada的时尚专栏记者古博（Madeleine Goubau）说，这是因为头发买卖并没有特别的监管措施，进口头发和进口发夹的程序是一样的。多伦多瑞尔森大学的博士后研究员埃丝特.贝里说，和同样属于人体一部分的血浆相比，加拿大对头发市场基本上是放任自流。

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贝里：这是一个靠别人的贫困和不幸来发展的行业。

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中国是全球第一大头发来源国。已有一些调查记者做过这方面的报道，例如《新西兰先驱报》的Olivia Carville 和Mike Scott。根据他们的报道，一些头发贩子在乡下走村串寨，用很低的价钱收购女人的头发。有些父母为了贴补家用，会逼着女儿剪头发。

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这些头发随后被运到一个集市上，按长度和重量出售给加工厂，再由工厂进行消毒、漂白、染色等工序，然后高价出口到西方国家。当然，其中有相当一部分会流入中国各地城市的发廊。

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古博介绍说，其他报道还讲到这个行业更黑暗的部分。例如，一些歹徒专门袭击长发女性，一些监狱剃光女囚的头发拿去卖钱，用来增加小金库的收入。另外，一些靠捡破烂为生的人从梳子上或垃圾箱里收集头发。

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加拿大2015年进口了2700多万加元的头发，其中四分之三来自中国

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古博说，很多加拿大人有一个错误的印象，以为进口头发来自印度庙宇，是信徒们的无偿奉献。但实际上，加拿大去年进口的2300万加元的头发中，仅有58000加元来自印度。

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另外贝里指出，即使包装袋印着这一袋头发来自某个国家，也并不意味着这些头发真的曾经长在该国某个人的头上。它们可能来自另一个国家，来自某个成本更低廉的渠道。由于缺乏监管，你不可能了解确切的信息。

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现在羊毛、棉花和咖啡等进口商品都有倡导公平贸易、伦理消费的品牌，但是在加拿大假发市场上，这样的品牌似乎还不存在。古博说，实际上，连原产地真实但价格更贵的牌子都难以在市场上立足。

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头发交易历史久远

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用别人的头发装饰自己的脑袋并不是现代人的专利。贝里说，古罗马人就曾经用从日耳曼奴隶头上剪下的金发做假发。但是头发的国际贸易兴盛起来是在十九世纪。当时的女性流行用假发梳出膨大的发髻，显得自己头发浓密。

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对头发贸易的黑暗面的揭露也从那时就开始了。当时欧洲国家的假发原材料也是来自亚洲，但有报纸揭露说，有些头发来自下水道，甚至来自鼠疫患者的尸体。

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古博说，这些说法的真实性已经无法考证，但是令她不安的是，时间过去了一百多年，我们今天对市场上假发原料的来源知道的并不比那时多。

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Olivia Carville 和Mike Scott的调查报道《黑金》（Black Gold）去年12月发表在《新西兰先驱报》的多媒体平台上，其中的视频和大量照片再现了一个安徽农村女孩的头发如何经过一个个环节，最后进入外国发廊。

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（RCI with Radio-Canada）

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