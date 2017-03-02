别跟着我！加拿大黑人学生拍下自己被沃尔玛保安尾随的视频

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卡尔加里大学的21岁黑人学生让.文托斯上星期在一家沃尔玛商场购物时，拍下了自己被一个保安紧紧尾随的视频并上传到社交网站。这段视频到目前为止点击量已超过280万，并引起了其他国家媒体的注意。

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文托斯在接受CTV采访时说，他从货架上拿了一个耳机，那个保安叫他先在电器部的付款台付了钱再去买别的东西。但是他并没有看见周围有要求顾客在离开电器部前付钱的标识，因此拒绝。那名保安就紧紧跟着他，两人之间的距离大约在一米以内。

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文托斯越来越生气，几次叫她走开。但是面无表情的保安不理会他的抗议，只是在他声音越来越高时叫他不要“在我的店里嚷嚷”。最后一个主管介入，保安终于停止跟随他。文托斯说，虽然很生气，但他最后还是买了那个耳机。他打算向沃尔玛提出投诉。

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许多网民对文托斯表示支持。他在网上表示感谢，并说他们重新让他感到自己是生活在加拿大。

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（RCI with CTV and L’Express）

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