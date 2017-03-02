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加拿大冬季漫长，警惕季节性情绪失调

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 2 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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三月已至。这是一个全球许多地方都可以踏青赏花的时节，但是加拿大的大部分地区还是天寒地冻。安省和魁省今天气温骤降，把前几天刚感到一点春暖的人们又打回了冬天。气象预报说，今后几天包括周末的气温都将处于三月份的正常平均气温以下。

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冬季漫长，不少人可能出现不同程度的季节性情绪失调（Seasonal Affective Disorder）。它的症状和它的英语简写“SAD”相当吻合，类似于抑郁，例如情绪低落，感觉无力，严重的甚至有自杀的想法。但是和真正的抑郁症不同的是，季节性情绪失调一般会随着气候变暖而好转。

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健康专家建议，除了等待春天和去南方度假以外，有季节性情绪失调的人可以通过锻炼，用全光谱灯增加光照，服用维他命D等方式减轻症状。

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