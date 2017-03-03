加拿大年轻人吸烟比例高，专家呼吁医生干预

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加拿大的一些专家呼吁，家庭医生和其他医护人员应该在防止年轻人吸烟，以及帮助年轻人戒烟问题上起到更多的作用。

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加拿大广播公司的Sheryl Ubelacker 报道说，这项建议是由加拿大预防保健特别工作组 (Canadian Task Force on Preventive Health Care) 提出来的，这个工作组本周在加拿大医学协会杂志 （ Canadian Medical Association Journal）上，发布 了加拿大的第一个有关5岁至18岁少年儿童吸烟问题的指南。

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36%高中生试过吸烟

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这一工作组的主席、麦吉尔大学（McGill）医学院教授 Brett Thombs 医生说，过去几十年里，年轻人的吸烟率下降了，而且基本稳定，但比例还是太高。

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他说，在加拿大的高三学生中，36% 尝试过吸烟，考虑到吸烟对健康的危害，对经济的影响，这个比例实在是太高了。

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他说，我们知道，在成年的吸烟者中，几乎 90% 是在18岁之前开始吸烟的，从青少年时期开始吸烟的人，以后戒烟也很难。

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他接着表示，烟草对健康的不良影响，随着时间的积累而逐渐显现出来，吸烟者患上肺癌、喉癌、胰腺和膀胱癌，以及心脏病、中风、心血管疾病的风险都相对更高。

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如果我们能帮助他们在青少年期停止吸烟，以后他们就不会面临如此高的风险

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医护人员介入

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上述指南虽然主要针对的是医生，但也适用于第一线的其他保健护理人员，如护士和行为健康领域的专家。

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工作组建议医护人员向吸烟的少年儿童，以及他们的父母提供有关烟草风险的信息，并告诉他们如何对待同伴们吸烟给自己带来的“社会压力”，而且在青少年上瘾之前帮助他们戒烟是非常重要的。

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指南说，我们要传递一个非常清楚的信息，这就是，医护人员应该把帮助少年儿童不吸烟、戒烟列入自己的日常日程，与孩子们、他们的家人谈论吸烟的危害。

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干预介入有效

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加拿大广播公司报道说，加拿大预防保健特别工作组是基于对一些临床试验的分析提出上述建议的，这些临床试验涉及对吸烟的者行为干预，如提供信息和咨询。

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有研究表明，干预措施是有用的，参加了戒烟干预项目的青少年，戒烟的可能性提升34%。

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不过，报告也说，医护人员的教育只是解决年轻人吸烟策略的一部分，还需要采取许多其他措施，学校、省政府、联邦政府都应开展针对年轻人的信息宣传。

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提高法定年龄

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多伦多Scarborough Rouge医院的John Oyston医生也在加拿大医学协会发表了评论文章，他认为，加拿大应通过立法，禁止向21岁以下的人提供任何含烟草和含尼古丁产品。

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他指出，在那些提高了买烟法定年龄的地方，可以明显看到青少年的吸烟率下降。

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例如，2006年，美国马萨诸塞州的 Needham区把买烟的法定年龄提高到21岁，高中生的吸烟率随之下降了近一半。

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在加拿大，有6个省禁止19岁以下的青少年买烟，这6省的年轻人吸烟率不到12%，而在其他省份，买烟的法定年龄是18岁，年轻人的吸烟率为15%。

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John Oyston 医生在文章中说，科学证据证明，提高买烟的法定年龄是一种在法律上、政治上都颇为快速、便宜和有效的途径。

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（RCI with Sheryl Ubelacker/CBC）

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