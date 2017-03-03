面对加拿大边境局搜查入境者的手机，你该怎么做？

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最近一段时间以来，加拿大媒体上不断有海关边检人员查看入境者手机的报道，甚至还有华人留学生因为被查出手机里找人替考试的信息，而被遣返的报道。加拿大被认为是一个尊重人权，法律严明的国家，且注重保护隐私。那么应该怎样理解海关查手机呢？

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实际上，2015年就有报道说，一名拒绝提供手机密码的魁北克人，手机被没收，还被罚了款。而这还算是轻的。因为按照海关规定，不配合海关人员的检查，最高罚款额可达2.5万加元，最高可判一年监禁。

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CBC记者马修·布拉噶（Matthew Braga）就此做了详细调查， 写出了一篇深度报道。

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报道中提到，科迪·安德森（Cody Anderson）在去年11月美国总统大选投票日那天，决定到加拿大散散心。因为当时有美国人声称，如果唐纳德·特朗普获胜，他们会搬到加拿大。

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他开车10小时由内布拉斯加州到了加拿大曼尼托巴省的边境，海关人员可能觉得他所说的此行目的有些可疑，就要求看他的电话记录。

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安德森自称是一个“隐私权倡导者”，当时他虽不能理解，但却告诫自己，去别人国家时，人家让不让你进是一个特权，而不是你个人的权利。他不想被拒绝入境，就把手机密码告诉了边检人员。最终，边境检查人员允许他进入了加拿大。

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同样，现在加拿大人进美国时也有可能被查手机。他们要查的都包括哪些内容呢， 马修介绍说：无论美国还是加拿大，边境检察员都有在没有搜查令的情况下查看旅行者个人物品的特权，包括个人使用的电子设备， 以及安装在设备上的社交媒体应用程序，通讯文件，以及存储在云盘中的信息。

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加拿大边境服务局的发言人帕特里夏·乔尔提（Patrizia Giolti）说：“边境官通常不会打开旅行者电子邮件或社交媒体查看，除非这些程式已打开， 信息已存储在设备上”。

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乔尔提说：“根据加拿大海关法第107条的规定，海关官员只能收集与海关有关的信息和数据”。而为电子设备加密或使用强密码，将增加海关人员检查的难度。手机关机时，加密也是最强的，不输入密码的话，连指纹读取器也不能工作。

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马修又询问，如果旅行者拒绝海关人员的检查，可能会被捕吗。加拿大边境局的发言人尼古拉斯·多里昂（Nicholas Dorion）说，在2015年前发布的边检指南是说“对电子商品的检查以及逮捕都仍然有效”。但后来发布的指南有所改变。海关检察人员不会逮捕拒绝检查者，边境官也不能强迫你给出密码，但边境检查员可以没收你的设备，如果你不是本国公民，还可以拒绝你入境。来自美国的旅行者如果拒绝与加拿大边境检查人员合作，可以被拘留、讯问或最终被拒绝入境。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada CBC记者Matthew Braga给大家介绍Vonn律师 © RCI / CBC

不列颠·哥伦比亚省民间组织“公民自由协会”的政策主任迈克尔·冯（Micheal Vonn）近几个星期以来就收到多起民众就电子设备在边境被搜查的投诉。

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她认为，这并不是规则改变了，而是人们越来越多的感受到了这一规则，尤其是在入境美国时被搜查手机的事越来越多。

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冯律师说：“人们应该在到达边境之前想到保护自己隐私的问题，而不是在过关的时候才想起来。如果在您的设备上有其他人的信息需要保护，那么在过境之前作出处理是最好的”。

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马修介绍了两种方法，一种是对手机中的信息进行清理， 再一种就是旅行前买一个新的。

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但冯律师提醒说，网上可能有很多建议，让旅行者删除文件或卸载应用程序，做成备份，轻身上路。而出国旅行时购买新设备作为临时使用，对少数旅行者可能有意义。但如果手机上没有或只有很少信息也可能受到怀疑。

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冯律师说：“最好问问自己，我是想让海关检查人员觉得我为应付检查做了特别的准备吗？别因为注重隐私而成为被海关注意的目标。这听起来有点自相矛盾，但确实是需要引起我们注意的”。

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