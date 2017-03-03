社交媒体的功劳，阿尔伯塔省警方找到失踪20多年的一对姐妹的下落

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阿尔伯塔警方星期四说，他们已经得到确认，八十年代中期在埃德蒙顿失踪的一对姐妹已经找到，目前住在美国。宣布这一消息的警官斯考特·伍兹（Scott Woods）说，在寻找失踪人员的案件中，这绝对是令人“感觉不错”的好结局 。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Scott Woods警官 © CBC

哈克泽一家原住阿尔伯塔省南部城市莱斯布里奇（Lethbridge），后来搬到了北部的埃德蒙顿。两个女儿成年后离开了家。母亲最后见到她们是八十年代中，最后听到他们的消息是在1993年前后。从那以后就失去了联系。

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她们的母亲在2003年向警方报告女儿失踪，那一年大女儿安娜43岁，小女儿凯姆29岁。警方帮助查找过一段时间没找到，后来警方曾向美国失踪妇女资料库提供过指纹，也曾在温哥华爆出多名妇女被一名养猪场场主杀害时，提交过姐妹俩的DNA信息。

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2015年10月，莱斯布里奇警方尝试借助新的社交媒体，呼吁公众帮助寻找失踪妇女。警方还在发出的信息中说，寻找失踪妇女的唯一目的是想了解她们是否生活得不错，而不会干扰她们的正常生活。

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今年2月下旬，美国警方与加拿大警方联系，说已经找到姐妹俩，并见到了凯姆，希望转告他们的家人。加拿大警方又开始寻找她们的家人。

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星期四，莱斯布里奇警方宣布找到了这对姐妹，姐姐67岁， 妹妹53岁，目前生活在美国，已经更改姓名。

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他们的弟弟肯·哈克泽很高兴听到这一消息。他说，当年由于家庭内的意见分歧导致断了联系。现在他会尊重她们的隐私，不会冒昧地打扰她们，但通过借助警方把自己的联系方式告诉她们，希望能在失散30多年后与姐妹恢复联系。

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