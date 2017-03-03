新斯科舍省法官对出租司机与醉酒女乘客案的裁决引发反弹

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新斯科舍省法官星期三做出的一项裁决在当地引发强烈反弹。该案是指控一名出租车司机性侵醉酒女乘客，但法官格雷戈里·勒内汉（Gregory Lenehan）在裁决中认为：虽然法庭听到的有关此案的陈述“非常令人不安”， 而且当时女乘客毫无疑问是在醉酒状态， 但“很明显，是她同意发生性行为的”。因此他裁决对被起诉的出租车司机无罪释放。

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此案发生在2015年5月，警察在巴萨曼·阿尔拉维（Bassam Al-Rawi）的车后座发现一名26岁的醉酒女子，胸部以下都是赤裸的。当时阿尔拉维手上拿着醉酒女子尿湿的内裤。后来的测试显示阿尔拉维的上唇有醉酒妇女的DNA。

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警方的起诉说，当时阿尔拉维的裤子已褪到腰下，拉链已拉开一半。但阿尔拉维告诉警察，他是因为要长时间坐着开车， 习惯性地将裤子拉链拉开一些。

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而女性当事人告诉法官，她只能想起来那天晚上在市中心的酒吧喝酒，不记得是怎样上的出租车。

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法官在裁决中说，醉酒者意志力减弱，冒险性增加“通常导致同意性行为，但清醒后才感到后悔。具体到此案，女方证词没有提供任何信息，包括她是否同意在出租车上赤身裸体，以及是否发生性行为的细节”。

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法官的裁决和言论随即招致批评，周四有两位法律专家称这种裁决是“危险的”信号， 让图谋不轨者“可以对无行为能力的妇女下手”。

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渥太华大学法学院教授伊丽莎白·希伊（Elizabeth Sheehy）是有关性侵犯法律的专家，她认为法官的判决不当， 因为“没有任何女方同意的证据。

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达尔豪西大学法学院教授韦恩·麦凯（Wayne MacKay）则说，法官的裁决还会让人们产生错觉，即法律不认为性侵犯什么严重的事。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 妇女权利组织的负责人Rebecca Stuckey © CBC

哈利法克斯妇女权利组织的负责人丽贝卡·斯塔基（Rebecca Stuckey）对此判决感到吃惊和失望。 她说这会令人对司法系统失去信任，并呼吁所有不赞成此裁决的人联合起来，签名抗议。

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此案聆讯期间，另有两位妇女向法庭投诉。其中一位说， 她有一次乘坐阿尔拉维的出租车，到了家门口他却不停车， 而是在周边街上转圈， 还以“宝贝”称呼她，并抓住她的手，要求她留下。另一位女性报告说，有一次她喝醉了被阿尔拉维带回公寓，遭到了性侵。

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在阿尔拉维被起诉后，他的出租车执照曾被吊销，后来又在一定条件下恢复了一段时间， 包括在车里安装监控录像。

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在过去6年的时间里，哈利法克斯总共有12名出租车司机因为嗑药、饮酒、和性侵犯被吊销了执照。

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