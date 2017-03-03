加拿大自由党受支持率掉到自大选来最低

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在过去3个月内，加拿大执政党 – 自由党的受支持率大幅下降，降到自2015年10月联邦大选以来的最低水平。

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加拿大广播公司的 Éric Grenie 报道说，民意调查显示，在加拿大的每个省份，自由党的受支持率都出现下滑，保守党和新民主党的受支持率上升。

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调查表明，过去3个月中，自由党的受支持率为40.5%，降幅6.8%，在 2016年一年中，自由党的受支持率曾经一直保持在46% – 47%。

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报道说，一段时间来，加拿大总理特鲁多以及自由党在一些问题上连受抨击，包括政府在两个输油管道项目上做出的决定、不兑现选举改革的承诺、与中国富豪的“高价会晤”（ Cash-for-Access” ）、以及带全家去伊斯兰富豪Aga Khan 在巴哈马的私人岛屿度假。

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Aga Khan 是世界上1500万Shia Ismaili 穆斯林的世袭精神领袖，也是一位亿万富豪慈善家。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 特鲁多和 Aga Khan © Sean Kilpatrick/Canadian Press

（RCI with Éric Grenie/CBC）

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