加拿大BC省与美国接壤处，步行入境寻求避难者也在激增。

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在加拿大西海岸BC省与美国接壤的边境处，步行走进加拿大寻求避难的人数也在激增。

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加拿大广播公司报道说，自2016年4月以来，在BC省温哥华市有1140人提出避难申请，其中80%，即 912人是从BC省位于加美边界处的“ 和平拱门公园” – Peace Arch Park 走进来的。

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根据 BC省的移民服务协会 Immigrant Services Society of B.C.的数据，大多数难民申请者是伊拉克库尔德人，以及来自阿富汗的年轻家庭。

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在过去3个月申请避难的人中，伊拉克人为最大族群，有65人。

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BC移民服务协会的安居服务主任 Chris Friesen 说，伊拉克人自己有一个网络，帮助在美国的伊拉克人越过加 – 美边境，找到前往温哥华的途径，在那里提出避难申请。

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他还说，这些人大多数持有在美国的旅游签证或学生签证，但也有没有证件的人。

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墨西哥人也在增多

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Chris Friesen 还表示，与此同时，在他们接待的难民申请者中，墨西哥人也在增多。

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2016年12月1日，加拿大联邦政府取消了对墨西哥人的签证要求。

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Chris Friesen说，对墨西哥人免签，使墨西哥人以旅游者身份来加拿大后不走，变得更容易了。

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（RCI with CBC）

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