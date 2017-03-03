前加拿大高山滑雪教练性侵案本周开庭，受害人讲述遭遇

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前加拿大高山滑雪教练贝特朗.夏雷（Bertrand Charest）性侵案本星期四（3月2日）在魁北克省圣热罗姆市开庭。这个案子涉及十几个未成年少女和年轻女子，她们曾是他手下的运动员或学员。此案备受关注，但是因夏雷四次换律师，开庭时间一再推迟。

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51岁的夏雷曾是加拿大高山滑雪协会的职业教练，执教多年。他被指控57项性侵和破坏信任等罪名。这些罪名所涉及的性侵行为发生在1991年到1998年之间，受害人的年龄最小只有12岁，最大的19岁，其中好几个是当时加拿大最有潜力的女子高山滑雪新秀。

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据Radio-Canada和CBC等媒体报道，1998年夏雷带队在法国比赛期间，他和几个女选手同时保持性关系的丑闻被揭出。加拿大高山滑雪协会立刻撤换了他。但是直到2015年才有受害人决定报警。夏雷在当年3月被捕，在被正式指控后没有获得保释，被拘押至今。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 前高山滑雪教练夏雷被指控性侵未成年队员。 © Radio-Canada

此案由魁北克省法院的希尔万.雷皮纳法官主审，将会持续四个星期。周四出庭作证的是一个30多岁的女性。她说，她17岁时进入加拿大青少年高山滑雪国家队。夏雷起初对她很粗暴，经常嘲笑她，曾说她肯定说不出在国际滑雪锦标赛中排名前五的是谁，却知道哪五种魁省甜点最好吃。

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不久以后，夏雷说服她的父母，让她进入他开的滑雪学校。此后他的态度变得非常亲切，但同时也开始在训练中猥亵她。那是1996年冬在蒙特利尔北部的唐布朗峰。次年1月在法国训练期间，两人有了性关系。

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一个十七八岁的女孩子，应该还是很看重教练的青睐的。她承认自己曾在情人节给对方写过卡片，因为认为自己是在恋爱。但是同时她也感到耻辱和负罪感。这段关系维持几个月后，她开始呕吐，心悸，头痛，经常无法参加训练。

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1998年去法国参加世界锦标赛时，她得知夏雷还同时和另外两个选手保持着同样的关系，感觉被彻底击垮。一个队友和夏雷当面发生了冲突，事情再也藏不住了。第二天，加拿大高山滑雪协会把夏雷调离。

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另一个受害人的故事

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夏洛特（化名）是第一个报警的受害人。，但是在决心报警之前，她把这个秘密保持了二十多年，甚至在1998年丑闻曝光时也羞于承认自己也是受害人之一。2015年，她得知夏雷还在教滑雪，而且他的学生是未成年女孩。这个发现让她震惊，也让她为自己的沉默感到愧疚。她说，想到别的小女孩可能会遭受她所遭受的一切让她寝食难安。

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夏洛特还没有出庭作证。她在接受Radio-Canada采访时说，她12、3岁时初遇夏雷时，他还不是她的教练，但已经开始伺机动手动脚。15岁时她成了他的队员，真正的厄运开始了。她把夏雷对她的所作所为称为性暴力。

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她说，她也曾鼓起所有的勇气拒绝。后果是立竿见影的。夏雷在接下来的训练里不教她，甚至不跟她说话，完全当她透明。这一招让她很痛苦，因为她当时已经是加拿大最好的高山滑雪选手之一，渴望在奥运比赛中站上领奖台。

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她说，夏雷当时的手段，她要在很多年以后才明白过来。在报警前一年的秋季，她在一个体育器材商店中偶遇夏雷。只是远远一瞥，已经让她浑身发抖，手心出汗。不久以后，她又得知夏雷仍在当滑雪教练，遂决心打破沉默。

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她对加拿大高山滑雪协会非常不满，认为该协会只想尽快让丑闻过去，没有尽到保护运动员的责任。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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