孩子看电视有时也有好处：爱岛10岁男孩用电视上学到的办法救了小伙伴

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爱德华王子岛肯辛顿市的10岁男孩欧文.吉列姆上周五参加了一个朋友的生日庆祝会。在场的小伙伴之一，9岁的谢里突然被口香糖卡住了喉咙。欧文事后告诉大人：“我站起来，给他用了海姆利希急救法。”

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海姆……什么急救法？他父亲说，他们从来没有教过他在有人因异物入喉而窒息时应该如何处理。他说在电视上看到过一次人家怎么做。“你以为他们心不在焉，结果他们真的在看，而且学到了东西。”

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当地警官哈特伦在接受CBC记者Sarah MacMillan采访时说，即使救了谢里的是一个40岁的人，他也会激赏此人的敏捷和迅速，更何况欧文只有10岁，这就更难得了。

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本星期二（2月28日），哈特伦去欧文的小学，向他颁发了国际警察协会的救人证书。肯辛顿市政府也向他颁发了一张奖状。欧文说，他很高兴这个救人的办法真的管用。

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那天的小寿星的妈妈克拉克则心有余悸。她可能是谢里的父母以外最感谢欧文的人。当老师的她，第二天上课时就把海姆利希急救法教给了自己的学生。

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海姆利希急救法（Heimlich manoeuvre）得名于美国胸外科医生海姆利希（1920-2016），也被译为“哈姆立克急救法”。

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海姆利希急救法示范（Howcast.com）：

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（RCI with CBC）

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