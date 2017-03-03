被骗当爹不算伤害：安省男子要求前伴侣赔偿4百万加元被法庭驳回

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多伦多医生PP（化名）在2014年和一名女性DD（化名）发生了一段为期两个月的恋情。她声称自己在服用避孕药，因此PP很放心地没有采取其他保护措施。但是两人分手后不久，他接到DD告知怀孕的短信。孩子在2015年初出生。

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PP愤怒地把DD告上了法庭，指控她“欺骗性误导”，让自己因被骗做了父亲而受到精神伤害，要求她赔偿自己4百万加元的损失。他说自己原本计划好好择偶恋爱，认真为夫为父。现在DD的骗局打碎了他的计划，而且可能让他今后受到经济损失。

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安大略省高等法院驳回了PP的要求。他不服判决，又向安省上诉法院提出了上诉。星期四（3月2日），上诉法院法官保尔.鲁洛做出维持原判的裁决。

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高等法院法官佩若尔去年裁决说，欺骗性误导只有在造成经济损失时当事人才能要求赔偿。PP因孩子出生受到的精神困扰不能被算作损失，他也没有受到身体伤害和形成疾病的精神伤害。

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佩若尔还禁止公布两人的真实姓名以保护孩子，免得他长大以后发现“这些乌七八糟的事”。

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（CBC with CP）

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