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微型住房正开始在加拿大逐渐流行

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期六 4 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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本台在星期二的报道中，介绍了加拿大各大城市的房价差别。在加拿大这样一个地域广阔，人口稀少的国度，以往房子通常都是建的较大。可如今由于地价上升， 生活成本增加，人们的环保意识提高等因素，加拿大一些城市开始流行建微型房屋。

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微型房屋可分为两种，一种是城市旧工业区街巷中的改建住宅, 另一种是用于社会保障的微型住宅。

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实际上，微型住房最适合像多伦多这样房价暴涨的大城市。 那里有数百条小街窄巷，在那里可以看到很多年久失修的旧房，街边有很多垃圾桶，墙上还有很多涂鸦。不少多伦多居民正试图在这样的空间里量身定制新的微型住房。

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贝尔·高尔（Bill Gall）就住在小巷中，那是位于唐人街附近Dundas西街和Spadina大道交界的一个无人注意的小街道。他拥有一所小房子，邻居则是一个车库。高尔正计划将现在房子推倒，建成一个三层的小楼。他说：“这是我的梦想。这里靠近市中心，如果能有机会建造一座全新的，独立的房子，那大大好过搬到新建的高层公寓里”。高尔说，开发商们也正在寻求利用多伦多没人注意的后街小巷，也试图将巷道中以前的工业建筑改造成宜居的住房。

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专注建设微型房屋的开发公司总裁亚当·奥齐舒恩（Adam Ochshorn）说：“我想多伦多的所有人都意识到了多伦多的地皮是如此珍贵，人们又喜欢住在城市里的生活方式，所以微型住宅将是增长的趋势”。

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当然这也涉及到城市规划的法规问题，按照现在的多伦多城市规章，在同一所房子的位置不允许新建两个独立的住宅。考虑到城市生活的这种新趋势和房价的飙升，许多人认为市政府应该修订城市建设法规，允许建微型住房。

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瑞尔森大学城市和区域规划学院助理教授希拉·麦克卡特尔（Shelagh McCartner）说：“我们希望让年轻的家庭和专业人​​士能留在市区生活和工作，同时保持邻里的交往，而我们又不想彻底改变多伦多，这就需要提高房屋数量”。

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多伦多的一些团体也提出巷道复兴计划，他们通过网络和自己的方式倡导未来的巷道发展。

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社会保障微型住房要数以安大略省汉密尔顿最典型的。该市建设的可负担住宅虽然只有 40多平米，但却是独立屋。对， 没错，40平米的独立屋。这么大的面积只相当于能停两辆车的车库，等于九张最大尺寸床垫的总合。

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这个住宅项目是7年前提出的，当时是针对汉密尔顿社会保障住房危机提出的，是由该市的慈善组织“好牧者”和市住房委员会共同发起的。 汉密尔顿市是安大略省的较大城市， 人口70多万。住房价格近年来上涨很快，去年一年就上涨了约20％， 平均房价超过了44.5万元。而政府的社会保障住房经费又很有限。最初提出建造微型住房的目的是为无家可归的妇女提供住所。

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而令人没有想到的是，微型住房推出以后也受到普通市民的欢迎。 因此他们决定，将这一经济适用住房概念，引进到城市中的宅小街巷。例如一条叫Clarence的小巷。在汉密尔顿总共有约818公里的小巷，且多数都是城市拥有所有权。

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汉密尔顿社会保障住房研究机构的勒妮·韦特瑟拉（Renee Wetselaar）是这一微型住房概念的倡导者。她说，较小的房屋比高层建筑更具成本效益，是我们本地一个独特的解决社会保障住房的措施。

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慈善机构“好牧者”的代表艾伦·怀特勒（Alan Whittle）说：“微型住房是空间不大，但这种有一个卧室的公寓对有些人来说很合适”。

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在汉密尔顿，他们的这个项目虽然也遇到一些困难，诸如材料的选择，救急和消防车的通道安排等，但最后都得到了解决。他们现在把这当作一个示范项目， 今后还会推广到其它城市。收听

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