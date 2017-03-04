Google Arts&Culture 移动App，黑科技入侵艺术

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Google Arts&Culture 被媒体称作史上最有“深度”的APP。它可以说是谷歌大大小小的艺术文化相关研究项目和科技实践的统一。

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与其说 Google Arts&Culture 是一个移动App，还不如说它是一个科技如何“入侵”艺术文化的统一展示。

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囊括世界艺术精品

这个平台的缘起是谷歌在2011 年启动的项目，Google Art Project。谷歌和全球博物馆、艺术机构合作，把珍贵画作、雕塑等艺术品搬上网络。

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目前，谷歌 Arts&Culture 里有 6.5 万张画作、8 千张照片、1.9 万个陶瓷艺术品、7000 个雕塑、202 个桃木艺术品、4 个朱砂艺术品和无数其他物品。

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有了这些艺术品的十亿像素级超高清晰扫描 为基础，以及通过项目和各大艺术机构建立的友好合作关系，谷歌现在能将更多的黑科技融入到App的应用中。

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混艺术界的谷歌黑科技

Google Arts&Culture里的谷歌黑科技有：

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谷歌街景技术移植到室内产生的”虚拟博物馆“游览

谷歌虚拟现实技术带来的VR版”虚拟博物馆“

谷歌图形识别技术带来的“艺术品识别器” (Art Recognizer) 工具。只要对着画作扫描，App会识别画作并提供文字解说、视频资料等介绍信息。

Google Arts&Culture里将海量的名画和作品按照色系、材质、艺术家等各种条件分类。其背后是谷歌近年在人工智能领域取得的突破进展。

当然这背后还有用户看不到的庞大图形数据库，让谷歌AI深度学习可以不断推升“艺术能力”。

可以说除了应用之外，Google Arts&Culture通过黑科技逐渐靠近了只属于人的”联想“、“发现”等能力。

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艺术文化与科技

艺术文化和科技就像人类催生的一对冤家夫妻。互相看不顺眼，吵吵闹闹，又结伴而行，伴随着人这个物种数万年。

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艺术文化和科技此消彼长，在“软”的（人文）和“硬”的（物质）两个层面带动着人类。艺术和文化将人类网聚成社会整体，而科技在后面点上引擎。

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人性和科技界限的模糊

其实无所谓是艺术文化促进了科技还是科技促进了艺术文化发展，它们两家本来就奉行着完全不同的逻辑。艺术文化以人文本，而科技尊崇物的规律。

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但是今天的变化和危险是，科技的发展到了一个极限的高度，这个高度或者精度已经越来越接近人的范畴。也就是原来模糊得只能以艺术、文化、宗教来描述解释的东西，现在可以被计算机几乎无限分割、计算、分析。其结果是人工智能开始玩味原来只有人能够把控的文化和艺术。

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那么，人还是高贵的人吗？还只是一套极其复杂的算法？

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