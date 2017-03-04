Photo Credit: TIM SLOAN/AFP/Getty Images

二元期权欺诈：让一些加拿大人赔上身家性命的投资骗局

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 4 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大埃德蒙顿市的弗雷德.特百德在去年圣诞节前自杀了。他留下了一封遗书，说明原委之外，还要求四个孩子“不要放过他们”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特百德的儿子费雷拉在接受CBC采访时说，他猜想父亲是在网上查询股市投资的时候碰到“他们”的。特百德被对方说动，开始做“二元期权”（binary options）。记者Pete  Evans 解释说，和传统的股票交易不同，做二元期权只需预测在某个特定时段的价格走向是涨或是跌，不管涨幅或跌幅。如果预测正确，即使只涨了或跌了一分钱，投资者也能按固定的回报率获利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而回报率可以高达70%。加拿大投资者权益团体的内尔.格罗斯说，这实际上更像是赌博，而不是投资。但是二元期权在过去几年来风行股市，一些骗子以此为诱饵，骗取信用卡信息或说动受害人寄钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Tomas Ferreira

左为特百德（Tomas Ferreira/CBC)

特百德被骗子榨干了他的32万加元的退休积蓄。当他意识到自己上当了的时候，试图把钱追回来，但是没有成功。心力交瘁加上悔恨自责，他选择了自杀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年一年中，加拿大金融监管机构收到八百多起关于二元期权交易的投诉，实际的受害人可能更多。这已经成为加拿大投资者最经常遇到的投资骗局。加拿大金融监管机构成立了一个特别小组专门处理二元期权骗局。小组负责人杰森.罗伊说，目前加拿大并没有任何公司或个人获得经营这种金融产品的许可。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

换句话说，任何一个自称是某个加拿大理财公司的人给你打电话推广他们的二元期权交易平台或产品，一定是骗子。即使电话号码显示是加拿大城市打来的，对方也可能身在国外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Courtesy Manitoba Securities Commission

Courtesy Manitoba Securities Commission

连抓骗子的人都碰上骗局

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年4月的一天晚上，罗伊不久前在家里接到一个录音电话，对方自称是加拿大第一大的“中央期权公司”，说可以提供让他喜出望外的赚大钱的好机会。他按照“请按1……请按2”的指示往下走，和一个名叫贝西的“资深经纪人”说上了话，然后在对方的指导下在其公司网站注了册。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗伊获得了100加元的垫付资金，又看了如何操作的演示。贝西开始极力撺掇他开户头，输入信用卡号码，或者把钱打到他的公司的银行账户。那是一家格鲁吉亚共和国的银行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公司电话号码和地址显示它位于多伦多。但是地址是假的，电话号码是一个在加拿大登记的IP电话。罗伊的小组在网上层层追踪，从多伦多查到宾夕法尼亚，科罗拉多，拉脱维亚最后发现买下这个号码的人在以色列。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗伊说，这些人的口才很好，很懂促销技巧，因此受骗上当的人很多。他提醒说，尽管二元期权在一些国家是合法的，但是加拿大并没有公司经营这种金融产品。如果你被自称是加拿大经纪人或公司鼓动或欺骗，建议举报。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

费雷拉说，他知道实现父亲遗愿的希望很渺茫。但是至少希望别的加拿大人接受教训，不要重蹈覆辙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
因特网、社会、科技、艺术与娱乐Google Arts&Culture 移动App，黑科技入侵艺术经济二元期权欺诈：让一些加拿大人赔上身家性命的投资骗局社会被骗当爹不算伤害：安省男子要求前伴侣赔偿4百万加元被法庭驳回因特网、社会、移民与难民面对加拿大边境局搜查入境者的手机，你该怎么做？社会孩子看电视有时也有好处：爱岛10岁男孩用电视上学到的办法救了小伙伴社会前加拿大高山滑雪教练性侵案本周开庭，受害人讲述遭遇政治、移民与难民加拿大BC省与美国接壤处，步行入境寻求避难者也在激增。政治加拿大自由党受支持率掉到自大选来最低人物、国际、社会社交媒体的功劳，阿尔伯塔省警方找到失踪20多年的一对姐妹的下落健康加拿大年轻人吸烟比例高，专家呼吁医生干预

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Comment Uber a trompé les autorités grâce à l’application GreyballChez Subway, on rogne sur le poulet, selon des tests réalisés par CBCEnquête sur le SPVM : l'adjoint de Philippe Pichet relevé de ses fonctionsManon Massé convoque la presse à propos de son avenir politiqueDe plus en plus de pays accordent le droit de vote à des non-citoyensLes élections en Irlande du Nord n'offrent pas de solution à la crise politiqueL'utilisation de la reconnaissance faciale dans des aéroports canadiens inquiète certains expertsKeystone XL serait exempté des directives protectionnistes de TrumpSchwarzenegger quitte « The New Celebrity Apprentice » et blâme TrumpUne opération d'Interpol contre le trafic d'espèces sauvages mène à 1300 saisies dans le monde
EU Parliament member's sexist tirade rebuked by colleagueKPMG offshore tax dodge: Trudeau vows to do 'better job' with tax avoidersCan SpaceX really send people around the moon by 2018?Hasta la vista, baby: Arnold Schwarzenegger exits Celebrity ApprenticeVictims outraged about staging of Russell Williams confessionMen banned from using Canada Post over controversial publication challenge minister's order'I will never forgive her,' father tells court about ex-wife who fatally drugged, burned their daughterGroups call for 'drunks can consent' judge to be removedManitoba wants Indigenous issues addressed before signing federal health accordWealthy Canadians exposed in KPMG offshore tax 'sham'