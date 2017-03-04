二元期权欺诈：让一些加拿大人赔上身家性命的投资骗局

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加拿大埃德蒙顿市的弗雷德.特百德在去年圣诞节前自杀了。他留下了一封遗书，说明原委之外，还要求四个孩子“不要放过他们”。

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特百德的儿子费雷拉在接受CBC采访时说，他猜想父亲是在网上查询股市投资的时候碰到“他们”的。特百德被对方说动，开始做“二元期权”（binary options）。记者Pete Evans 解释说，和传统的股票交易不同，做二元期权只需预测在某个特定时段的价格走向是涨或是跌，不管涨幅或跌幅。如果预测正确，即使只涨了或跌了一分钱，投资者也能按固定的回报率获利。

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而回报率可以高达70%。加拿大投资者权益团体的内尔.格罗斯说，这实际上更像是赌博，而不是投资。但是二元期权在过去几年来风行股市，一些骗子以此为诱饵，骗取信用卡信息或说动受害人寄钱。

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特百德被骗子榨干了他的32万加元的退休积蓄。当他意识到自己上当了的时候，试图把钱追回来，但是没有成功。心力交瘁加上悔恨自责，他选择了自杀。

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去年一年中，加拿大金融监管机构收到八百多起关于二元期权交易的投诉，实际的受害人可能更多。这已经成为加拿大投资者最经常遇到的投资骗局。加拿大金融监管机构成立了一个特别小组专门处理二元期权骗局。小组负责人杰森.罗伊说，目前加拿大并没有任何公司或个人获得经营这种金融产品的许可。

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换句话说，任何一个自称是某个加拿大理财公司的人给你打电话推广他们的二元期权交易平台或产品，一定是骗子。即使电话号码显示是加拿大城市打来的，对方也可能身在国外。

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连抓骗子的人都碰上骗局

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去年4月的一天晚上，罗伊不久前在家里接到一个录音电话，对方自称是加拿大第一大的“中央期权公司”，说可以提供让他喜出望外的赚大钱的好机会。他按照“请按1……请按2”的指示往下走，和一个名叫贝西的“资深经纪人”说上了话，然后在对方的指导下在其公司网站注了册。

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罗伊获得了100加元的垫付资金，又看了如何操作的演示。贝西开始极力撺掇他开户头，输入信用卡号码，或者把钱打到他的公司的银行账户。那是一家格鲁吉亚共和国的银行。

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公司电话号码和地址显示它位于多伦多。但是地址是假的，电话号码是一个在加拿大登记的IP电话。罗伊的小组在网上层层追踪，从多伦多查到宾夕法尼亚，科罗拉多，拉脱维亚最后发现买下这个号码的人在以色列。

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罗伊说，这些人的口才很好，很懂促销技巧，因此受骗上当的人很多。他提醒说，尽管二元期权在一些国家是合法的，但是加拿大并没有公司经营这种金融产品。如果你被自称是加拿大经纪人或公司鼓动或欺骗，建议举报。

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费雷拉说，他知道实现父亲遗愿的希望很渺茫。但是至少希望别的加拿大人接受教训，不要重蹈覆辙。

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（RCI with CBC）

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