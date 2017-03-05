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周日网络广播 2017/03/05

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 5 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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下面是这个星期的4篇报道：

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  1. 加拿大安省女孩因男友是黑人被人闯入卧室涂写侮辱性标语

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© Lisa Xing/CBC

两个星期前在加拿大安省小城科尔本港，一对16岁的小情侣原本平静的生活被打破了。有人闯进了女孩鲁比的家，在她的卧室墙上涂了“N—ga Lover”（黑鬼的情人）两个大字。她的男友杰登是黑人。杰登的母亲汉尼根说，我不知道干这事的人是怎么想的。但是他们改变了我们的家庭，把一个原来开心随和的孩子变得焦虑害怕，不愿意离开家。他的改变之大，简直让汉尼根觉得失去了儿子，请听吴薇的报道。

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  1. 加美难民协议不可中断， 因会导致更多美国非法移民北上

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© PC/Ryan Remiorz

近来，随着每天都有滞留在美国的非法移民跨越边境进入加拿大，这个问题在加拿大引发越来越多的关注。加拿大广播公司的电视专栏节目《权利与政治》也特别邀请了政界人士对此发表意见。接受访问的前自由党克雷蒂安政府的副总理约翰·曼利（John Manley）提到，加拿大不能中断与美国签署的“涉及第三国安全协定”，不履行这一协议会导致非法过境进入加拿大的寻求庇护者从几十人增加到数千人，请听亚明的报道。

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  1. 头发背后的现实：3/4的加拿大假发和接发原材料来自中国

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© Uriel Sinai/Getty Images

如果希望有一头长发又等不及它慢慢长，现在许多发廊都有无痕接发的服务，对假发套的需求更是古已有之。这个市场需要大量的真头发，仅加拿大一个国家去年就进口了2300万加元的头发。加拿大进口的头发大部分来自中国，Radio-Canada的时尚专栏记者古博（Madeleine Goubau）说，头发买卖并没有特别的监管措施，进口头发和进口发夹的程序是一样的，请听吴薇的报道。

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  1. 加拿大联邦保守党党领竞选第四轮辩论，大政方针愈加清晰

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© PC/CODIE MCLACHLAN

本星期二，加拿大联邦保守党在埃德蒙顿举行了第四次党领竞选辩论。虽然保守党在2015年的大选中败给自由党之后，该党有好几位领袖级人物，包括总理哈珀、他的左膀右臂麦凯和肯尼都退出了联邦政坛，但似乎并未出现党领危机。这从此次参加辩论的候选人总共有14位，就可以看出该党是后继有人， 请听亚明的报道。

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这次的周日网络广播就到这里，谢谢各位对加广网站的关注, 祝您周末愉快，我们下次见。

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