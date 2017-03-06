联合国律师：加美边境标记不清增加难民苦难

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在加拿大国内支持和反对来自美国的难民申请者非法入境的争论越来越激烈的情况下，联合国派来加拿大查看来自美国的难民申请者状况的律师认为， 加拿大与美国漫长的边界没有清楚的标记让人担心。

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联合国难民署律师Azadeh Tamjeedi © Azadeh Tamjeedi

据加拿大广播公司记者Austin Grabish的报道，联合国难民署律师坦吉迪女士Azadeh Tamjeedi在实地考察了加拿大马尼托巴省Emerson 边境关口后表示，难民申请者要在冰天雪地的天气步行很长路程才能进入加拿大，加拿大与美国的边界漫长广袤，没有明确的标记显示哪里才是美国和加拿大的边境线，这让人感到担心。

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不过，联合国难民署律师坦吉迪女士在与两位越境进入加拿大的难民申请者谈话之后认为，加拿大政府有关部门对越境进入加拿大的难民申请者的处理方式是人道的；难民申请者对他们进入加拿大后所受到的对待感到满意。

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坦吉迪女士表示，联合国对加拿大是否应该继续执行与美国的安全第三国协议没有立场。

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加美之间在难民问题上的所谓安全第三国协议规定，难民申请者只能在加拿大或美国这两个国家中其首先抵达的国家申请难民，因为这两个国家对于难民申请者来说都是安全国家。

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