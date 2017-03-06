培养难民创业技能的多伦多培训班

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

许多穆斯林难民和移民选择在加拿大最大城市多伦多落户；多伦多一个名叫Mes Amis Canada的非盈利组织为穆斯林难民和移民女性提供创业课程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者Shanifa Nasser报道说，这一名叫Darzee为期8个星期创业课程的20位学员们来自叙利亚、伊拉克、埃及、巴基斯坦等国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年40岁的苏哈.卡布奈Suha Kalbouneh来自叙利亚，她原来是叙利亚首都大马士革的高中教师，她在这个创业课程中不但学习缝纫技能，而且学习在加拿大自己独立创业的相关知识；比如如何利用社交网站推销自己的产品、如何稳固和壮大自己的顾客群， 等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Suha Kalbouneh多伦多创业培训班有了不少新朋友 © Submitted by Scott Ramsay

苏哈说，她不但在创业培训班学到了许多在加拿大自己创业的知识和技能，而且结交了不少朋友，学员们就像是一个大家庭的姐妹；对于她们这些离开故土来到万里之外加拿大落户的移民和难民来说，得到新朋友的友谊和关爱对于克服生活中的困难实在是太重要了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada