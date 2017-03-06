自由党政府考虑应对难民潮的多种方案

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虽然大量非法越境进入加拿大的难民申请者的问题已经成为加拿大媒体和公众关注的焦点之一，但自由党政府到目前为止的公开立场是，问题并没有失控、也没有发展到危机阶段、政府在密切关注局势的发展。

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不过加拿大新闻社报道说，随着从美国越境进入加拿大的难民申请者的数量猛增，特鲁多自由党政府几个相关部门的部长和下属的高级官员们已经举行了几次联席会议进行沙盘推演、并讨论应对几种可能的难民潮问题的方案；参加这些联席会议的有加拿大边检局、皇家骑警、移民和难民部等部门。

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沙盘推演

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加拿大政府在考虑如何应对难民申请者越境的问题 © Christinne Muschi/Reuters

这些经过沙盘推演得到的应对来自美国难民潮的几种预案将提供给内阁会议作为制定政策的基础，这一内阁会议将在这个星期二举行。

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两位参加了上述联席会议的政府高级官员以不得公布他们姓名的条件告诉加拿大新闻社记者说，许多从美国越境进入加拿大魁北克省的难民申请者持有美国驻沙特阿拉伯大使馆签发的进入美国的签证；虽然这些沙特人是在美国11月份总统大选投票日之前得到的签证，但他们一开始的目的地就是加拿大，他们只是以美国为越境进入加拿大申请难民的跳板。

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皇家骑警帮助越境者的小孩 © Christinne Muschi/Reuters

在天寒地冻的天气步行穿越分隔美国和加拿大积雪覆盖的田野有很大的风险，包括冻伤。虽然有的从美国越境进入加拿大的非洲难民申请者冻掉了手指头，但真正引起国际媒体关注的照片还是加拿大皇家骑警在雪地里接过随着大人一块越境的小孩的照片。

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面对这样的照片加拿大社会和政坛有不同的反应。

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右翼的看法

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加拿大联邦议会的保守党议员们要求依法办事，把非法越境者遣送回美国，并认为接收这些非法越境者为难民对那些依照合法方式排队申请难民的人非常不公平；一些加拿大人在社交媒体上表示，加拿大警察的任务是维护加拿大的法律、保护加拿大的安全，而不是去帮助非法越境者。

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左翼的看法

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加拿大联邦议会的新民主党则要求自由党政府暂停执行加拿大和美国关于难民的安全第三国协议，对从美国来的难民申请者开放边境关口，让难民申请者们不用采用非法越境的方式、冒着被冻伤的危险偷渡加拿大；一些网民也表示加拿大是有关爱传统、是慈悲对待难民的国家，应该接收被特朗普政府强硬政策逼得在美国无法立足的难民来加拿大。

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专家们认为，不管加拿大政府决定对来自美国的难民采取什么样的政策，都应该拨出更多的资金给加拿大边检局、皇家骑警，并给为难民申请者提供服务的慈善组织提供更多的资助。

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统计数字显示，虽然特朗普在2016年11月当选美国总统确实让从美国越境进入加拿大的难民申请者的数量明显增加，但实际上从2015年11月特鲁多的自由党政府上台开始，从美国越境进入加拿大的难民申请者的数量就已经开始显著上升。

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RCI with CP、CBC

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