联邦补选：伍凤仪赢得万锦-康山选区的自由党提名

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加拿大总理办公室华裔资深官员伍凤仪（Mary Ng）在刚刚过去的周末（3月4日）击败另外两名对手，赢得大多Markham-Thornhill选区的自由党候选人提名，将代表该党角逐前移民部长麦卡伦留下的众议院议席。麦卡伦已改任驻中国大使。

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伍凤仪是香港移民，过去二十年里先后在安大略省政府和联邦政府任职，竞选前在总理办公室担任公共任职主任。

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上个星期，和伍凤仪争夺自由党提名的对手之一Juanita Nathan宣布退出，理由是竞选不公正不透明，偏向伍凤仪。她说，自由党决定在2月14日以后登记的新党员无权投票，致使她发展的两千多人不能投票。

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伍凤仪的竞选团队说，他们发展的新党员也有人因此无法投票。自由党方面则表示是按有关规定办事。

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补选将于4月3日举行。同时需要补选议员的还有另外四个选区。这将是特鲁多政府上台后的第一次重要选战。

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五个选区补选，看看特鲁多政府掉粉没有

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