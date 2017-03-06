哈利法克斯出租司机与醉酒女案件裁决引发连锁反应

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新斯科省法官格雷戈里·勒内汉（Gregory Lenehan）认为检控方无法提供当时那位醉酒妇女曾经拒绝的证据， 因此判处出租车司机无罪。这一裁决在当地引起了一系列连锁反应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期天，一些妇女在市图书馆碰面，商量一起给有关机构写请愿信，要求对此案的裁决重新进行司法评估。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

27岁的汽车修理工埃丽丝·麦金泰尔（Elise MacIntyre）是组织者之一，她说自己没有组织经验，但被案件的细节所触动，无法接受法官的“醉了就代表同意”被性侵的逻辑。因此她决定举办这一活动，探寻如何争取司法评估和重判此案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦金泰尔说，警察的证词说已经看到出租司机阿尔拉维脱掉了醉酒女子的裤子和内裤，如果这还不算犯罪， 那就等于说，对醉酒妇女可以胡作非为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莎拉·贝赞森（Sarah Bezanson）是一名中学教师，她认为这一案件的裁决证明这个司法系统的失败，也会使其它受害者丧失信心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

几位妇女每个人都写了一封投诉信，然后放在一起，提交给省司法委员会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

另一位来到图书馆的妇女莎拉·希克斯（Sarah Hicks）正在开展网上签名请愿活动，她已经收到3.3万个签名。最后将把请愿信交给新斯科舍省司法部长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省司法部的发言人星期一证实，已经收到了投诉。这个星期二和星期三， 哈利法克斯还会有不同社会团体组织的抗议活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该市还有一名妇女表示， 愿意为女同胞提供免费的搭车服务。这位名叫阿拉娜·卡纳勒斯（Alana Canales）的妇女说，她对此案的判决结果感到震惊，但随后社会的反响使她略感安慰。 但她知道投诉的法律程序需要很长时间。而她现在就可以开始做一件最有意义的事，那就是为其它有特别需要的妇女提供免费安全的搭车服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：“其实在我们的城市，有许多人像天使一样，帮人们解决各种问题。我也想做一点力所能及的事情”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada