加拿大欢迎特朗普在认可输油管项目后的新姿态

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多方面的迹象表明，加拿大通往美国的输油管项目在多年受阻之后，现在正取得实质性进展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期五白宫表示，尽管唐纳德·特朗普总统在上任后发布命令，要求美国企业要使用美国自己生产的钢铁，前不久认可输油管项目时也说要使用美国的钢材，但现在又说基斯通 XL石油管道项目可以免受这个限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Canadian Press / Alex Panetta

白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）在总统专机上对记者说，免除限制是因为，特朗普总统是在1月24日的行政命令提出使用美国自己钢铁要求的，但基斯通输油管项目在此前已经开始，南部有些段落已经建成，所以不用受这个行政命令的限制。但今后若有新进展，就要遵守新命令。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

基斯通XL输油管道项目是要将阿尔伯塔油砂矿出产的原油输送到美国中部的内布拉斯加州提炼。 预计每天可以输送83万桶。这一输油管线受到环保团体和原住民社区的抵制，最后不得不交由奥巴马总统裁决。他以两个理由否定了这个项目： 一是美国的车主并不能由此得到好处，二是会增加温室气体的排放，对气候变暖产生不利影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Bloomberg) / Shawn Thew

但美国新总统特朗普上任后， 在1月24日签署了一份总统备忘录，认可通过谈判重启输油管项目建设，因为它可以创造2.8万个工作岗位。备忘录与总统行政命令有同样的效力，只是没有文件序列号。随后美国邀请加拿大承建输油管道的TransCanada公司重新提交管道建设申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的管道建设公司此前已对特朗普的举动表示了谨慎的欢迎。加拿大总理办公室现在表态说，允许输油管线使用非美国生产的钢铁，是对“加拿大和美国钢铁工业一体化的认可，对双方都有好处”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另据报道，这个星期，美国国务院的特派员将到管道需要经过的北达科他州，召开听证会。环保主义者和一些美国原住民部落正在为此做准备。因为美国国务院四年一度的环保评估文件认为，这一输油管项目不会对环境造成重大影响。但反对者则认为会威胁生态环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada