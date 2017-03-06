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世卫组织：环境污染每年造成170万儿童死亡

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 6 三月, 2017 , 暂无评论 ↓

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世界卫生组织星期一（3月6日）公布的报告说，在全世界每年死亡的5岁以下儿童中，有四分之一死于不洁净的水，被污染的空气，二手烟和卫生条件差。其数量达到170万人。主要致病死因是腹泻，疟疾和肺炎等。

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世卫组织总干事陈冯富珍在一份声明中说，被污染的环境对儿童来说等于致命的环境。他们的器官和免疫系统尚未发育完全，身体更小，气管更窄，使他们尤其容易受到空气和水污染的毒害。

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ARIF ALI/AFP/Getty Images

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这份报告说，环境污染对儿童的影响可以始于胎儿时期，也不仅限于户外环境。室内的二手烟，煤炭和动物粪便等高污染的燃料，食物和水中的化学物质都对他们有极大的危害。他们长大以后患慢性呼吸道疾病，心脏病和癌症的风险更高。

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新出现的威胁：电子垃圾，气温变暖，有毒化学物质进入食物链

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如果说用牛粪等动物粪便作燃料取暖和做饭在城市已经绝迹的话，今天也有一些新的环境威胁是过去的孩子无需面对的。例如电子垃圾。处理不当的旧手机等电器释放出的有害物质可以导致智力下降，注意力缺失，肝脏受损和癌症。从2014到2018年，电子垃圾将增加19%，达到5千万吨。

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Dondi Tawatao/Getty Images

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气温变暖和二氧化碳排放量上升是造成儿童哮喘增加的重要因素之一。目前44%的儿童哮喘病例由环境问题引起。

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铅、氟化物和汞有毒化学物质进入食物链，水源和儿童身处的环境（例如涂料中所含的铅），影响大脑发育并引起其他疾病。

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（RCI with Thomson Reuters and WHO）

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