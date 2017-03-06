从安省周末的狗拉雪橇大赛，了解这项北方运动的魅力

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在刚刚过去的这个周末，安大略省的哈利伯顿县在高地度假村举办了第15届狗拉雪橇大赛。这是加拿大最有名的狗拉雪橇赛事之一，已经获得国际狗拉雪橇运动联合会的认可。

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哈利伯顿县位于安大略省东部，多伦多东北方，大约两个多小时的车程。在这个地区4千多平方公里的范围内， 有数不清的河流和湖泊，是著名的旅游区。虽然常住人口只有1.7万人，可到夏季，来这里乡间别墅居住的人口要翻两倍。而举办狗拉雪橇比赛的度假村就在阿冈昆公园的西南角。

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周末的参赛队伍约有50个，狗拉雪橇比赛项目分为四条狗，六条狗，八条狗三种。距离则分为4英里和6英里两种。

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青少年和新手级别的比赛，跑道约两英里， 可以用两条狗， 也可以用3条狗。

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此外还有儿童驾驭的只用一条狗拉的雪橇比赛，他们只需跑100米。

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有狗帮助拉着往前滑的运动员越野滑雪比赛也是4英里，使用4条狗雪橇跑的赛道。

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此次狗拉雪橇大赛还设有6千加元的奖金。

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实际上， 今年国际狗拉雪橇运动联合会的世界杯比赛也是在这里举行的，从1月24日到2月1日， 有来自11个国家的258个团队带着1，200多条狗参赛。

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有关狗拉雪橇的一些问题

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驾驭雪橇的人英语叫什么：叫musher。这个词来自mush，因为在加拿大和美国的阿拉斯加，驾驭雪橇者吆喝狗快跑时，就用这个声音喊。

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参加雪橇比赛的狗有多少种？

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在哈利伯顿高地参加狗拉雪橇比赛的狗，有很多种。毛较短， 身体较瘦但腿比较长的通常称为阿拉斯加哈士奇狗， 它可以参加各类比赛。喂养这些狗的目的就是要让他们的寒冷的气候条件下奔跑。这种狗大多不是纯种的，而是要经过许多血统的狗混交培育出来。在比赛中， 人们也期望看到纯种北方狗。西伯利亚哈士奇是一种， 还有就是加拿大的爱斯基摩狗和萨摩耶。而参加狗拉滑雪运动员的比赛的狗品种就更多了， 从金毛犬到牧羊犬都会出现。

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驭手怎样驾驭狗的团队？

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驭手通过呼喊语音命令驾驭狗队。每个驭手的呼叫声可能略有不同。但通常来说，Gee是向右转，Haw是向左转。Hike就是出发，On-By意味着别当回事。Whoa则意味着停下。 如果你听到一个驭手喊出 trail，这意味着在他们面前有另一只狗拉雪橇队伍通过， 我们给他们让路，让他们通过。对雪橇的控制运动则由驭手把重量放在哪边和操纵制动闸控制。

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参赛的队伍通常从秋天温度降到10℃以下就要开始训练。这样当下雪的季节到来，驭手与狗已经有了不少经验。无论是驭手运动员，还是参赛的狗，身体状况都是很棒的了。

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怎么知道比赛队伍的输赢？

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在比赛时，每一个项目都是每隔两分钟就有一个狗拉雪橇队伍出发，并开始计时。第一天比赛出发的顺序由抽签决定。第二天出发的顺序则是按第一天比赛的成绩，成绩最好的排在最前头。只有狗拉滑雪运动员的比赛是所有人一起出发。

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