BC省主流社会真的更宽容吗？82%该省有色少数族裔表示曾遭种族歧视

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根据一项最新民调，82%的BC省有色少数族裔表示自己曾经遭受过种族歧视。这个比例之高，让这项民调的委托者Vancity银行都有些惊讶。银行发言人鲁格戴特在接受Radio-Canada采访时说，这说明我们可能并不像我们想象的那么宽容。

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但是另一方面，同样有高达82%的BC省人（包括少数族裔和本地人）认为多元文化对加拿大是好事。76%的人认为加拿大每年接收移民的数量应该保持现状或增加。

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这项民调是在今年1月由Insights West公司通过电话进行的。民调结果还显示，46%的BC省有色少数族裔认为他们的背景使他们在社会上不占优势，33%表示他们曾经遭遇过不公正的对待，29%表示他们曾经因自己的名字受到过歧视。

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