中东七国变六国：美国总统特朗普签署新版“禁穆令”

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美国总统特朗普星期一（3月6日）签署了新版“禁穆令”，即禁止一些中东国家的公民进入美国的政令。新版政令把伊拉克从“黑名单”中去掉，除持有美国绿卡的人外，伊朗，叙利亚，索马里，苏丹，也门和利比亚六个国家的公民在90天内仍然被禁止进入美国。

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来自所有国家的难民的接收将暂停120天。政令还规定每年接收的难民最多不超过5万人。叙利亚难民不再被永久性拒绝。

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新版政令将从3月16日开始实施，以避免再次出现机场混乱的局面。上一次的政令没有留出缓冲时间，特朗普当时表示这是为了不让坏蛋利用这段时间潜入美国。

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特朗普这一次也表现得比较低调，在自己的办公室里签了字，然后由美国国务卿蒂勒森、总检察长赛森斯和国土安全部长凯利去召开新闻发布会。这和上一次在五角大楼英雄礼堂举行的签署仪式形成鲜明对比。

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（RCI with CBC）

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