加拿大手机公司为啥不提供无限流量套餐

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加拿大许多手机用户的梦想是，手机服务公司提供的服务套餐包括不限数据流量的服务。

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美国各手机服务公司八仙过海各显其能的竞争 © T-Mobile/YouTube

在邻国美国的主要手机服务公司如AT&T、 Verizon、Sprint、T-Mobile和U.S.Cellular，争先恐后的为客户提供不限数据流量服务的情况下，加拿大手机用户们更是期盼这不限手机流量的春风也吹到加拿大来。

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春风不度玉门关

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但到目前为止，加拿大主要的手机服务公司在这方面却是毫无动静。

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加拿大广播公司记者索非亚.哈里斯 Sophia Harris报道说，美国电讯公司提供的不限数据流量服务的套餐价格在每月50美元到90美元之间，虽然有一些限制，比如视频画面可能不是高清质量、在使用流量每月超过22个GB之后网速可能会变慢、等等，但这毕竟是数据流量无限量的手机套餐服务。

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这让在边界这一侧翘首盼望无限手机流量服务的加拿大消费者情何以堪！

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手机用户Simon Connoll翘首盼望无限流量套餐 © Simon Connolly

西蒙.康诺利的郁闷

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加拿大多伦多手机用户西蒙.康诺利Simon Connolly告诉加拿大广播公司记者说，他现在每个月要交85加元的手机服务费，而每个月给他的流量才5个GB；结果是每个月的最后几天他都要非常小心，尽量避免超过流量限额后被手机公司征收高价的数据超限费。西蒙说，都2017年了，加拿大的手机服务公司还不给不限数据流量的服务、还在趁火打劫的收取高额的超限费，这实在是没有道理。

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那么，为什么美国的手机用户能够享受不限数据流量的手机套餐服务，而加拿大的手机用户却只能郁闷的看着呢？

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专家们说这里只有一个原因，就是竞争。加拿大只有三个手机服务巨头公司，而美国至少有5个。

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加拿大电讯市场专家 Rose Behar © Rose Behar

关键是竞争

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加拿大多伦多的电讯市场专家罗丝.比哈尔Rose Behar指出，2016年8月，T-Mobile公司率先在美国市场推出不限数据流量的手机套餐服务，很快竞争对手Sprint 就推出了同样的不限数据流量的手机套餐服务、而且价格更低。活跃的市场竞争就这样把美国消费者带入了不限手机数据流量的时代。

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美国另一个手机服务公司Verizon在2016年夏天没有与时俱进，而是推出广告试图说服手机用户他们用不着不限数据流量的手机套餐，该公司提供的55美元一个月包5个GB流量的月费套餐是最合适的服务套餐；但到今年2月份Verizon发现已经顶不住市场潮流了，不得不推出自己的不限数据流量的手机套餐服务。

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几天之后，AT&T公司宣布原来只提供给其电视用户的不限数据流量的手机套餐开放给所有的手机客户。

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随后美国第5 大手机服务公司 U.S. Cellular也赶快推出了自己的不限数据流量的手机套餐服务。

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不要期望太高

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加拿大多伦多的电讯市场专家罗丝.比哈尔认为，好消息是总有一天这不限数据流量的手机套餐服务会在加拿大市场出现；但坏消息是，加拿大的三大巨头手机服务公司会采用收取高额月费和流量超过若干GB之后明显降低网速的办法来尽可能的从消费者口袋里赚取更多的钱。

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RCI with CBC

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