税务部长：KPMG逃税者可能面临刑事起诉

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加拿大一些富翁利用会计公司KPMG的海外避税项目逃税却一直没有受到法律制裁是引起加拿大民众反感的一大问题。

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在反对党的压力下，自由党政府似乎要在这方面有所动作了。

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自由党政府总理特鲁多和税务部长勒布塞利埃 © Canadian Press

加拿大广播公司记者Peter Zimonjic报道说，星期一在联邦议会自由党政府总理特鲁多和税务部长勒布塞利埃Diane Lebouthillier，经受了反对党在税务问题上的猛轰，自由党政府被指责放任富翁在KPMG会计公司的帮助下海外逃税。

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在这之后联邦政府税务部长勒布塞利埃在接受加拿大广播公司法语台采访时表示，那些利用KPMG会计公司的服务在海外马恩岛Isle of Man设立空壳公司逃税的加拿大人有可能会面临犯罪起诉，即便逃税的人主动补交了逃税税款也可能会受到刑事起诉，因为逃税是犯罪行为。

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上个星期加拿大广播公司英语台和法语台的调查节目 the fifth estate 和 Enquête联手报道了加拿大一些知名富翁在KPMG会计公司的帮助下在马恩岛设立空壳公司逃税的事情。

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具体的做法是有钱人付给KPMG公司10万加元的手续费，KPMG就帮其在马恩岛设立一个空壳公司；富翁把自己的部分财产作为礼物捐给这个空壳公司，用这个空壳公司的名义投资经营，盈利免税；以后该公司再把钱用捐献的方式返还给该富翁，从而达到逃税的目的。

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