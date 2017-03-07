移民申请者应否回答这样的价值观问题？

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加拿大是否应该接收更多的移民和难民和应该接收什么样的移民和难民的问题正受到民众越来越多的关注，在这一背景下，保守党领袖候选人凯莉.里奇 Kellie Leitch 女士提出遴选移民和难民时加拿大移民部门应该询问的价值观问题。

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里奇女士在移民问题上独树一帜引来不少关注 © Codie McLachlan/Canadian Press

加拿大广播公司记者Peter Zimonjic报道说，里奇承诺如果她成为保守党领袖并带领保守党赢得大选上台执政，则她的保守党政府会加强对申请成为加拿大移民或难民的申请者的审核，要求申请者必须回答有关加拿大价值观的问题。

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里奇女士通过电子邮件给出的几个有关价值观的问题是，“男人和女人是否平等、是否享有法律给予的同样保护”？“对于不同意你观点的个人或者群体能否暴力相向”？“你是否知道在加拿大要想过上好日子就必须努力工作挣钱养家，而不能坐等别人把你需要的东西免费提供给你”？

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里奇女士的移民和难民改革政策还包括移民和难民申请者都必须经过移民官面试的条款。

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里奇在移民和难民问题上的上述立场引起争议，反对者认为这涉嫌种族歧视和宗教歧视。而里奇对此的回答是，这是普通老百姓都懂的基本常识。

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