加拿大的“雷洋”案，渥太华警官或被判二级杀人罪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一下午，安大略省警方特别调查组（Special Investigations Unit），就2016年7月渥太华警员执法过程中打死一名男子的事件做出裁决，认为该警官犯有误杀罪、恶性攻击和以武器攻击罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿布迪（Abdi）是一名37岁的索马里移民，住在渥太华，精神有些问题。 他在去年7月24日星期日拒捕时，与两名警察对抗，结果死亡。两名警察一名叫丹尼尔·蒙特森（Daniel Montsion），他是渥太华警局快速反应行动组（DART）成员，当天执行协助巡逻的任务；事件发生后改为在警局内部从事文员工作，将在3月29日出庭受审，目前暂时停职。另一位是警员戴夫·韦尔（Dave Weir）。警方特别调查组开始也曾调查他在此事件中有无不当行为，但最后判定它只是一名现场证人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC / YouTube

咖啡店的争执

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

事件发生在7月24日上午9:30左右，警方接到报警电话， 说惠灵顿西街和费尔蒙特大道街角处的咖啡店有人捣乱。据店主特雷西·克拉克（Tracey Clark）介绍，当时她没在现场，听店员们说，阿布迪排队时离其它顾客很近而且盯着人家，令人觉得不舒服，要求他站远点，结果发生争吵。其它顾客也指责阿布迪，这导致他开始带有攻击性。就在店员打电话报警期间， 几名顾客一起把阿布迪推出了咖啡店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而阿布迪租住的公寓就在附近3个街口以外，他就向自己的公寓方向走。 这时接到报警电话的警察到达现场，看到路上的阿布迪手中拿着一个建筑工地用的泡沫条。警察拿着警棍在后面追他。待追上时警察试图抓住他， 他挣脱了跑向自己住的公寓楼。警察先跑到了门口想阻挡他进去，之后发生扭打，警员用警棍打向阿布迪的胳膊、腿和上身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现场目击者的描述

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

居民麦克吉尔看到，随后又有一名巡逻的警员到场，迅速从车里出来，用警棍猛击阿布迪的头部、脸部和颈部。阿布迪随即倒在地上。大约15分钟后有急救车呼啸而来。医护人员先在阿布迪胸部按了几下，随后抬上了救护车。他拍下了当时的视频。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿布迪的家人后来告诉调查人员，医院说， 急救车将阿布迪送到医院时，阿布迪已经死亡45分钟了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC / Trevor Pritchard

事件引发对警察暴力执法的抗议活动

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此事件在媒体上报道之后， 引起了强烈反响， 不仅在渥太华，而且在多伦多和蒙特利尔都引发了多场抗议警察过度使用暴力的活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿布迪的家人聘请了律师劳伦斯·格林斯潘（Lawrence Greenspon）。安省警方特别调查组也开始对此事件的调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华地区警察协会会长Matt Skof © CBC

格林斯潘律师说，等待调查结果这段时间，对阿布迪的家人来说是漫长和痛苦的。现在听到特别调查组的决定感到松了一口气。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渥太华地区警察协会会长马特·斯克弗（Matt Skof）告诉CBC记者，在他担任会长的10年里，总共有9名警官经历过刑事诉讼程序，但最后都没有被判犯有刑事罪。他说：“从去年夏天这件事发生之后，我们就一直在努力工作，经历了一段困难的时间。警员们都很尽责，他们关心社区安全，响应社区的警务需求，试图尽可能地帮助遇到困难者。这是一项很艰巨的工作”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在渥太华警察局网站上发布的一份声明中，渥太华警察总监查理斯·波尔德（Charles Bordeleau）说，阿布迪死亡的事件无论给他的家人和社区， 还是给警方都带来了一段“困难的时间”。在事件发生一个月后，警局成立了一个外联小组，试图修复此事件带来的负面影响。对警方特别调查组的决定，他不愿发表评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

社区与警察行动委员会共同主席Ketcia Peters © CBC

阿布迪死亡事件给渥太华警局带来了与社区关系紧张的压力。社区与警察行动委员会也曾组织过几次见面会，回答人们所关心的问题。包括此案件是否涉及种族歧视， 阿布迪的精神状况到底有没有问题， 等等。共同主席凯特西亚·彼得斯（Ketcia Peters）说，最后排除了种族歧视因素，但就阿布迪的精神问题仍有争论。这些争论依然存在，需要解决，而特别调查组的裁决可能意味着此事接近结束了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada