安省19岁的省议员上任几个月，突然面临来自党内的挑战

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安大略省历史上最年轻的省议员，19岁的萨姆•奥斯特霍夫（Sam Oosterhoff）现在正面临着突如其来的挑战。

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萨姆·奥斯特霍夫来自进步保守党，是去年11月在尼亚加拉的西格兰布鲁克（West-Glanbrook）选区省议员补选时胜出的，当时支持他竞选的是安省进步保守党副主席托克·奎克（Tony Quirk）。 但奎克现在也想参加下次省选，他俩要在星期二角逐代表该党参加下次省选的资格。

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© PC / Aaron Lynett

萨姆说：“去年托克支持我参加省选，担任选举委员会的共同主席。他的认可是对我最大的支持。但不知为什么他现在也要出来竞选。这让我感到很惊讶”。

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奎克46岁，是一名电脑工程师，也是进步保守党的地区委员，在去年10月的西格兰布鲁克选区提名中党内支持率排在第四名。他解释自己要参选的原因有二：一是明年大选的选区已经重新划分，原来的选区改为尼亚加拉西区；二是明年省选，保守党正在力求胜出，组阁省政府。而执政后，“要作出影响安大略省人民的决定， 这需要很多经验”。

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安省进步保守党领袖派特里克·布朗（Patrick Brown）说，他支持所有的候选人，也支持19岁的奥斯特霍夫，尽管奎克是他多年的朋友。

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也有人问萨姆，如果他失去代表该党参加省选的资格，是不是会考虑退出保守党，以无党派独立候选人身份参选。他说：“绝对不会。我支持我的党”。

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萨姆在竞选期间表达的政治观点也反映出他的价值观与保守党很一致，例如他反对给同性婚姻父母更多权利的新法律，也反对自由党政府在小学开设的性教育课。

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